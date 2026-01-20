Logo strona główna
Kosmos gra dla WOŚP. Naukowcy otwierają drzwi do centrów Europejskiej Agencji Kosmicznej

|
Kosmos gra z WOŚP
Dr Anna Fogtman o swojej aukcji dla WOŚP
Źródło: TVN24 BiS
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 34., w tym roku pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Orkiestrowe przesłanie dociera poza Ziemię. Polscy naukowcy pracujący w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wystawili na aukcjach WOŚP zwiedzanie zamkniętych na co dzień ośrodków ESA, udział w kosmicznych szkoleniach, a nawet wirtualny spacer po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Jak naprawdę wygląda przygotowanie człowieka do lotu w kosmos? To pytanie stawia dr Anna Fogtman, pracująca w Zespole Medycyny Kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Kolonii, gdzie mieści się Europejskie Centrum Astronautów. Na swojej aukcji oferuje wizytę w placówce i opowieść o procedurach, które pozwalają ludziom funkcjonować w warunkach orbitalnych. 

- Odwiedzimy halę treningową astronautów oraz Centrum Kontroli Lotu, w którym zobaczymy obraz na żywo z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Porozmawiamy z osobami, które na co dzień komunikują się z załogą ISS. Przejdziemy się po całym kampusie, a ja opowiem kosmiczne historie, które noszę w głowie - mówi dr Fogtman. Jak dodaje, liczy na to, że uczestnik wizyty wyjdzie z centrum z głową pełną pasji, a może nawet z myślą, że sam kiedyś poleci w kosmos. 

PRYWATNE ZWIEDZANIE EUROPEJSKIEGO CENTRUM ASTRONAUTÓW (EAC) Z DR. ANNĄ FOGTMAN

Spacer ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, wizyta w symulatorze

W Kolonii będzie można także spotkać polskiego astronautę dr Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Zaprasza on na wspólny spacer po placówce ESA oraz wirtualną wycieczkę po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie przebywał na przełomie czerwca i lipca. To okazja, by zobaczyć z bliska, gdzie astronauci pracują, śpią i jedzą, a jednocześnie posłuchać osobistej relacji drugiego Polaka w kosmosie. 

ZWIEDZANIE ISS ZE SŁAWOSZEM UZNAŃSKIM-WIŚNIEWSKIM

Tuż obok Centrum Astronautów działa ośrodek :envihab, należący do Niemieckiej Agencji Kosmicznej. To właśnie tam astronauci trafiają po powrocie z misji, przechodząc badania i testy medyczne. Pracująca w envihab Polka, Aleksandra Rutczyńska, zapowiada, że osoba, która wygra licytację, zobaczy symulatory przeciążeń oraz laboratoria, w których naukowcy przygotowują ludzkość do długotrwałych wypraw kosmicznych. 

WYCIECZKA PO NIEMIECKIM CENTRUM AERONAUTYKI I ASTRONAUTYKI W KOLONII (DLR)

- Nasz najnowszy projekt to symulacja izolacji: wybrany zespół spędzi 100 dni w zamknięciu - tłumaczy Rutczyńska. Jak dodaje, dzięki aukcji będzie można także zobaczyć manekiny Helga i Zohar, które poleciały dookoła Księżyca w trakcie misji Artemis I. - Chcemy pokazać, że lot w kosmos to nie urlop, lecz ciężka praca i realne ryzyko - podkreśla. 

Jeśli ktoś marzy, by sięgnąć jeszcze dalej, to Polscy naukowcy zapraszają do Europejskiego Centrum Astronomii Kosmicznej pod Madrytem, gdzie ESA planuje i koordynuje naukową część misji badających wszechświat. To właśnie stąd zarządzane są kosmiczne projekty takie jak Euclid - to teleskop, który bada ciemną materię i ciemną energię. Osoby, które wygrają aukcję, odwiedzą centra operacyjne misji, obserwatorium oraz zobaczą makiety teleskopów kosmicznych. 

WYCIECZKA PO EUROPEJSKIM CENTRUM ASTRONOMII KOSMICZNEJ KOŁO MADRYTU

Zajrzyj za kulisy badań nad Ziemią lub zostań operatorem satelity

Na naszą planetę z perspektywy kosmosu spojrzymy za to we Włoszech. Polacy pracujący w Europejskim Centrum Obserwacji Ziemi oferują wizytę w miejscu, gdzie gromadzi się i udostępnia petabajty danych satelitarnych instytucjom publicznym, firmom i administracji. Organizatorzy licytacji zapowiadają możliwość poznania kulisów badań nad zmianami klimatu, spotkania z kierownikami misji satelitarnych oraz rozmowy z osobami stojącymi za najważniejszymi projektami ESA.

A do tego obiad i - jak zapewniają - najlepsza kawa. 

PRYWATNA WYCIECZKA PO EUROPEJSKIM CENTRUM OBSERWACJI ZIEMI WE WŁOSZECH

Klatka kluczowa-172637
Na aukcję trafiła możliwość zwiedzenia Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych w Noordwijk w Holandii
Źródło: TVN24 BiS

Kontrolerzy misji z Darmstadt idą jeszcze dalej i oferują doświadczenie absolutnie wyjątkowe. - Zaangażowaliśmy w to pół centrum - mówi Katarzyna Cichecka, która kieruje Działem Inżynierii Systemów i Aplikacji w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

- Pod koniec września 2026 będziemy mieli kolejny start. Osoba, która wygra, przejdzie szkolenie z zespołem, a potem zostanie wpuszczona do głównego centrum operacji. Będzie częścią zespołu kontrolującego start, przeżyje te wszystkie emocje, szukanie sygnału i radość, gdy satelita "odezwie się" na monitorach. To doświadczenie absolutnie nieosiągalne turystycznie - dodaje.

STAŃ ZA STERAMI KOSMICZNEGO BOLIDU I ZOSTAŃ OPERATOREM SATELITY ESA

Wizyta w siedzibie agencji i nie tylko

Do Paryża zaprasza z kolei Rafał Sawa z ESA. - Wraz z zespołem wystawiamy oprowadzanie po siedzibie agencji, która na co dzień pozostaje zamknięta dla zwiedzających. To tutaj zapadają kluczowe decyzje strategiczne. Jesteśmy 15 minut od Wieży Eiffla. Dodatkowo oferujemy wizytę w Muzeum (Lotnictwa i Astronautyki - red.) Le Bourget, gdzie można zobaczyć modele rakiet Ariane 1 i Ariane 5 - mówi. 

Klatka kluczowa-172623
Rafał Sawa o aukcji dla WOŚP
Źródło: TVN24 BiS

ZWIEDZANIE EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ W PARYŻU I LOTNISKA LE BOURGET

Ci, którzy chcą zobaczyć, jak powstają sondy opuszczające Ziemię, mogą odwiedzić Europejskie Centrum Badań i Technologii Kosmicznych w Noordwijk w Holandii. To inżynieryjne serce ESA.

- To tutaj testowane są niemal wszystkie satelity lecące w kosmos. Działają tu symulatory Słońca, komory testowe i laboratoria, w których sprawdza się zachowanie sprzętu w warunkach mikrograwitacji - tłumaczy Tomasz Siemiński, koordynator aukcji organizowanych przez polskich pracowników agencji. 

WYCIECZKA PO EUROPEJSKIM CENTRUM BADAŃ I TECHNOLOGII KOSMICZNYCH W HOLANDII

Wszystkie centra liczą na jak najwyższe wsparcie dla WOŚP, choć nie ukrywają, że w tle pojawia się także element zdrowej rywalizacji.

- Bój o podium już się rozpoczął, oczywiście w szczytnym celu - mówi Tomasz Siemiński. - Dzień po zakończeniu Finału, czyli 26 stycznia, powinniśmy wiedzieć, która drużyna zebrała jak najwięcej pieniędzy. 

Klatka kluczowa-172706
Tomasz Siemiński o aukcji dla WOŚP
Źródło: TVN24 BiS

Autorka/Autor: Hubert Kijek

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: WOŚP

WOŚPKosmosAukcja
Hubert Kijek
Hubert Kijek
