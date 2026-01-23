"Kosmiczny śmieć" pomoże w leczeniu brzuszków. Fragment rakiety Muska na licytacji WOŚP

Szczątki rakiety Elona Muska przeleciały nad Polską, a niektóre nawet spadły Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN

19 lutego 2025 roku nad ranem na niebie w wielu miejscach kraju pojawiło się coś przypominającego deszcz meteorów. Jak się okazało były to spalające się w atmosferze szczątki drugiego stopnia rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, wystrzelonej 1 lutego z kosmodromu w Kalifornii.

Około godz. 6.30 tuż za rogatkami Poznania pracownicy hurtowni w Komornikach zauważyli na terenie firmy niezidentyfikowany obiekt przypominający rozerwany zbiornik, wykonany z materiałów kompozytowych. Dwie godziny wcześniej, o godzinie 4.32, monitoring firmy zarejestrował, jak rozrzucane są nagle słupy lamp, które znajdowały się na placu.

Młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji, przekazywał, że jest to najprawdopodobniej fragment zbiornika pochodzącego od rakiety Falcon. - Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że poza konstruktorem i budowniczym tej rakiety chyba nie ma nikogo w Europie, kto byłby w stanie to jednoznacznie zidentyfikować - mówił.

Jeszcze tego samego dnia fragmenty rakiety znaleziono nieco dalej od Poznania w lesie w Wirach i na polu w Śliwnie. Z kolei w Szamotułach 21 lutego odnaleziono obiekt na skraju lasu.

24 lutego Polska Agencja Kosmiczna potwierdziła, że te cztery obiekty najprawdopodobniej są częściami rakiety Falcon 9.

Z kosmosu na aukcję

Teraz jeden z fragmentów rakiety trafił na licytację WOŚP. "Kosmos czasem potrafi z hukiem zapukać do naszych drzwi! Na tegoroczną aukcję WOŚP postanowiłem przekazać niewielki fragment włókna węglowego, będący pozostałością rakiety kosmicznej Falcon 9, której szczątki 19 lutego 2025 roku spadały w okolicach Poznania" - poinformował Karol Wójcicki, który przekazał na licytację "najsłynniejszy 'kosmiczny śmieć' w historii Polski".

Wystawiony fragment znaleziony w okolicy jednego z miejsc spadku w okolicach Poznania. "Ten niewielki fragment rakiety jest dziś jednym z moich najcenniejszych artefaktów 2025 roku (...) Niech zrobi kosmicznie dużo dobrego!" - podkreśla Wójcicki.

