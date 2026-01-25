Logo strona główna
WOŚP 2026

"Dzień, kiedy kumulujemy wszystko, co działo się przed Finałem"

konfa WOŚP
Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej
Źródło: TVN24
51 milionów 26 tysięcy 845 złotych - tyle udało się zebrać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy do godziny 15. - To dzień radości - mówił na popołudniowej konferencji prasowej Jurek Owsiak, podkreślając, że misją Orkiestry jest "walka dobra ze złem".

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem tegorocznej edycji jest "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

"Letnia zadyma" nabiera tempa. Trwa 34. Finał WOŚP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Letnia zadyma" nabiera tempa. Trwa 34. Finał WOŚP

RELACJA

- To jest ten jeden dzień, kiedy kumulujemy wszystko, co się dzieje w przedfinałowym czasie - powiedział Jurek Owsiak na popołudniowej konferencji prasowej. Jak poinformował, na godzinę 15 zebrano:

51 milionów 26 tysięcy 845 zł

Jak wyjaśnił, składają się na to wszystkie sumy deklarowane w aukcjach WOŚP. - Aukcje idą jak burza, w tym momencie jest ich 54 813. Będą trwały do 16 lutego - poinformował.

- Cieszymy się, że możemy zrobić Finał dzięki naszym partnerom. Robimy to w sposób zaskakująco piękny - mówił Owsiak.

"Dzień radości"

Owsiak mówił dalej, że Finał WOŚP to dzień radości, a misją Orkiestry jest "walka dobra ze złem".

- Fundacja nie wynajmuje sprzętu. Fundacja kupuje i go przekazuje. To jest jedno z tych głupich kłamstw, które ktoś buduje, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego - prostował lider WOŚP.

Jak mówił, do tej pory fundacja zakupiła 81 tysięcy urządzeń za 2,6 miliarda złotych. 

- To mówi samo za siebie, że przez te 34 lata, można śmiało powiedzieć, że przeciętnie każdy Polak miał z tym do czynienia - zauważył. - Czy są to badania słuchu u noworodków, czy są to seniorzy, czy jest to geriatria, kiedy mówimy o płucach, o sepsie, wszyscy w tym bierzemy udział - oświadczył.

WOŚP "gra na całym świecie"

Owsiak podkreślił, że WOŚP "gra na całym świecie". - 1681 sztabów, nie tylko w Polsce - poinformował.

- Gramy w takich miejscach jak Angola, Antarktyda, Australia, Białoruś, Boliwia, Brazylia, Burkina Faso, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Katar, Meksyk, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Portugalia, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy - wymieniał. - Gramy wszędzie - dodał.

Owsiak przypomniał, że podczas Finału nie będzie fajerwerków, ale "uzgodnione z urzędem miasta Światełko do Nieba".

Następna konferencja prasowa Jurka Owsiaka jest zaplanowana na godzinę 21.15.

OGLĄDAJ: 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
pc

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

pc
Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

