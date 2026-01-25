"Jestem nieuleczalnie chory, mimo to nie poddaję się". O wyjątkowych wolontariuszach WOŚP

Przemek Ledzian: jestem nieuleczalnie chory, mimo to nie poddaję się Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem tegorocznej edycji jest "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest bowiem wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

O swoim zaangażowaniu dla TVN24 opowiadali łódzcy wolontariusze WOŚP - Jagienka Hursztyn oraz Przemek Ledzian.

Przemek Ledzian i Jagienka Hursztyn mówią o wolontariacie w dniu 34. Finału WOŚP Źródło: TVN24

Ledzian: gdyby nie sprzęt WOŚP, nie wiem, co by ze mną było

- Gram z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dlatego że sam w łódzkich szpitalach korzystam ze sprzętu z czerwonym serduszkiem i gdyby nie ten sprzęt, to nie wyobrażam sobie, co by ze mną było - przyznał Ledzian.

- Zdaję sobie sprawę, że dla mnie ratunku nie ma, jestem nieuleczalnie chory. Mimo to nie poddaję się, gram z Orkiestrą, będę grał do końca świata i jeden dzień dłużej. Zapraszam wszystkich do mnie na Olechów, można też wesprzeć moją skarbonkę na mediach społecznościowych. Serdecznie zachęcam - przekazał.

Hursztyn: dla mnie to radość z tego, że mogę pomagać

- To jest już mój dziewiąty Finał, jestem od dziewięciu lat wolontariuszką, w przyszłym roku 10 lat, więc to wyjątkowa rocznica. Dla mnie to oznacza co roku to samo, po prostu radość z tego, że mogę pomagać, nie tylko stojąc w Manufakturze z fizyczną puszką, ale też wirtualną skarbonką oraz aukcjami - opowiedziała Hursztyn.

Wolontariuszka wystawiła też na aukcje różne rękodzieła. - Jak co roku przygotowałam aukcje. Część to rzeczy z ceramiki, ulepione z gliny i pokryte szkliwem przeze mnie, mamę i przez panią Kasię - szefową pracowni ceramiki. Są też na przykład torba zrobiona przez inną artystkę z Łodzi oraz pomalowane przeze mnie obrazy - wymieniła.

OGLĄDAJ: 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy