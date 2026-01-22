Logo strona główna
WOŚP 2026

"My, Polacy, pomaganie mamy w genach". Konferencja przed 34. Finałem WOŚP

Konferencja WOŚP
Michał Samul o Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Źródło: TVN24
1670 sztabów, blisko 120 tysięcy wolontariuszy, deklarowana kwota zgromadzona już w tym roku to ponad 26,5 mln zł - mówił na konferencji poprzedzającej 34. Finał WOŚP Jerzy Owsiak. TVN Warner Bros. Discovery po raz kolejny wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Powinniśmy być dumni z tego, co Orkiestra pokazała - podkreślił Michał Samul, członek Zarządu TVN, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN, podczas konferencji prasowej w czwartek.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". O szczegółach tegorocznego Finału Jerzy Owsiak mówił podczas czwartkowej konferencji.

W Polsce od około 1,2 milionów do 1,5 miliona dzieci mierzy się ze schorzeniami gastroenterologicznymi. - Jest to grupa dosyć potężna i dlatego warto, abyśmy mówiąc o tym, zdobywali wiedzę potrzebną rodzicom, dziadkom - podkreślał.

Sztabów łącznie jest 1670. Działają dzięki pracy blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Najmłodszy wolontariusz w tym roku ma... 12 dni, a najstarszy - 100 lat. Imponujących liczb jest więcej: choć tegoroczny Finał Orkiestry jeszcze się nie zaczął, deklarowana kwota zgromadzona w tym roku to już ponad 26,5 mln zł. Owsiak zaprezentował niektóre z przedmiotów, które można wylicytować. Wśród nich rakieta Igi Świątek ze zwycięskiego Wimbledonu, odrestaurowany Fiat 127p., pluszowy miś z popularnego w PRL programu dla dzieci "Miś z okienka".

Jerzy Owsiak mówił też o sztabach WOŚP za granicą. Jak zaznaczył, ich tworzenie stanowi większe wyzwanie niż tworzenie sztabów w Polsce. Za granicą zarejestrowano w tym roku 88 sztabów. Najwięcej - aż 25 - w Wielkiej Brytanii. Sztaby znajdziemy również m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Chorwacji, Holandii, Serbii i na Malcie, a poza Europą w Indiach, Indonezji, Australii, Stanach Zjednoczonych i Chile.

Żużlowy rarytas, spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Żużlowy rarytas, spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara

Tomasz-Marcin Wrona

WOŚP - opowieść o solidarności i nie tylko

Michał Samul, członek Zarządu TVN, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN mówił o dumie związanej z graniem z Orkiestrą. - Jesteśmy bardzo dumni, że już 10 lat gramy z Orkiestrą. Bardzo się tym cieszymy jako TVN, ale także międzynarodowo jako Warner Bros. Discovery, mówiąc naszym partnerom, kolegom, naszym amerykańskim szefom o tej niesamowitej inicjatywie. Powinniśmy być dumni z tego, co Orkiestra pokazała: że potrafimy się zorganizować, że potrafimy być razem, że potrafimy współpracować - powiedział. Jak dodał, WOŚP daje lekcję "solidarności, odpowiedzialności, pomocy".

Michał Samul na konferencji przed 34. Finałem WOŚP
Michał Samul na konferencji przed 34. Finałem WOŚP
Źródło: TVN24

Podkreślił, że rolą mediów jest nie tylko informowanie. - Newsy są nie tylko o tym, żeby powiedzieć o tym, co tu i teraz, opowiadać o tych wszystkich niebezpiecznych, straszliwych tragediach, zagrożeniach, ale także o tym, jaka lekcja z tego płynie, jaką przyszłość szykujemy dla naszych dzieci - kontynuował Michał Samul.

- Lekcja, która płynie z Orkiestry: życzliwości, solidarności, odpowiedzialności to lekcja, z którą chcielibyśmy pozostać - dodał, wskazując, że na antenach, w TVN, TVN24, TTV, w Playerze oraz w portalu w tvn24.pl będziemy starali się dotrzeć do wszystkich zakątków świata, do jak największej liczby wolontariuszy.

WSZYSTKIE AUKCJE TVN WARNER BROS. DISCOVERY DLA WOŚP 2026

"Pomaganie mamy w genach"

Redaktor naczelny TVN24 zauważył też, że choć Finał WOŚP trwa krótko, setki osób związanych WBD pracują przy nim od tygodni. - Chciałbym im bardzo podziękować za to, że jesteśmy cegiełką w tym wielkim wysiłku. Warto być z Orkiestrą, warto grać i warto jeszcze raz się przekonać, że my, Polacy, pomaganie mamy w genach. Potrzeba tylko pewnego impulsu albo człowieka, który potrafi to uruchomić, żeby tę dobrą część z nas wyciągnąć - powiedział na konferencji Michał Samul.

Podkreślił również, że pomaganie to "opowieść o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Dziś pomagamy komuś innemu, a jutro sami możemy potrzebować pomocy".

Jerzy Owsiak stwierdził, że Orkiestry nie udałoby się zorganizować bez mediów. - Media, bardzo dziękuję, że jesteście razem z nami - podziękował szef Fundacji WOŚP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: przyjadę, przeczytam, powiem

Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: przyjadę, przeczytam, powiem

Kamila Urzędowska zaprasza na wspólny seans "Lalki"

Kamila Urzędowska zaprasza na wspólny seans "Lalki"

WOŚP - dla kogo gra Orkiestra?

WOŚP gra już od ponad trzech dekad. W latach 1993-2025 Orkiestra zebrała prawie 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca rozmaitych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
WOŚP 2026WOŚPTVN
