Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

Akcja superbohaterów w szpitalu z okazji WOŚP. "Ciepło na serduszku się robi"

Liga Superbohaterów odwiedziła USK1 PUM w Szczecinie w ramach 34. Finału WOŚP
34. Finał WOŚP. Liga Superbohaterów odwiedziła pacjentów szpitala w Szczecinie
Źródło: TVN24
Uzbrojeni w miecz świetlny, młot Thora i wielkie serca członkowie Ligi Superbohaterów odwiedzili młodych pacjentów Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Wizyta Dartha Vadera, Kapitana Ameryki i przedstawiciela Ludzi Pustyni z planety Tattoine miała związek z 34. Finałem WOŚP. - Ciepło na serduszku się robi - powiedział Franciszek, jeden z pacjentów szczecińskiej placówki.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

To dla nich "drugi dom", bo właśnie tu bywają najczęściej. Tym razem powód był jednak szczególny. Liga Superbohaterów odwiedziła w niedzielę z okazji 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie.

Z młodymi pacjentami spotkał się trzyosobowy skład fantastycznych postaci: Kapitan Ameryka z charakterystyczną tarczą i młotem Thora, uzbrojony w miecz świetlny Darth Vader i - również znany z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" - przedstawiciel Ludzi Pustyni z planety Tattoine.

Liga Superbohaterów odwiedziła USK1 PUM w Szczecinie w ramach 34. Finału WOŚP
Liga Superbohaterów odwiedziła USK1 PUM w Szczecinie w ramach 34. Finału WOŚP
Źródło: TVN24

"Jesteśmy zawsze, jak nas potrzebują"

Liga Superbohaterów jest szczecińską fundacją, która wspiera dzieci chore onkologicznie. Przebrani za rozmaite postaci znane z popkultury odwiedzają szpitale w całej Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
nastolatek lekarz shutterstock_2525841547
"Jak pacjent z chorobą rzadką w Polsce kończy 18 lat, to słyszy 'krzyż na drogę'"
wosp jak poznac puszka
Jak rozpoznać wolontariusza WOŚP?
WOŚP
Darmowe przejazdy dla wolontariuszy
WARSZAWA

- Jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ poprosili nas o wsparcie. Jak przystało na prawdziwych bohaterów, jesteśmy zawsze, jak nas potrzebują - powiedział TVN24 odtwórca Kapitana Ameryki.

Jednym z pacjentów, którzy mieli okazję przybić piątkę z superbohaterami, był Franciszek. - Ciepło na serduszku się robi, jak ktoś tak przyjdzie. Siedzisz tutaj, jest trochę ponuro, nie masz co robić i przyjdzie taki superbohater. Zrobi się trochę lepiej, fajnie będzie - powiedział chłopiec dziennikarzom TVN24.

- To bardzo duże wsparcie, które jest już od kilkudziesięciu lat. Widać wszędzie: na łóżkach, na leżankach, serduszka Wielkiej Orkiestry - mówił pan Grzegorz, ojciec jednego z pacjentów. Przypomniał, że dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do szpitala Zdroje w Szczecinie udało się dostarczyć tomograf, który zastąpił popsuty sprzęt.

Sprzęt ma być kupiony już w grudniu, a od stycznia będzie służył pacjentom.

W Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano m.in. konsultacje medyczne dla dzieci i dorosłych, pokazy pierwszej pomocy i licytacje. Niemal do końca dnia - do godziny 23.30 - dzieci mogą też posłuchać książek czytanych na głos przez szczecińskich autorów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"

Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"

Na Bali i na Svalbardzie, w Tokio i w Toronto. Zajrzeliśmy do zagranicznych sztabów

Na Bali i na Svalbardzie, w Tokio i w Toronto. Zajrzeliśmy do zagranicznych sztabów

- W naszym szpitalu nie ma dziecięcej kliniki, w której nie byłoby sprzętu zakupionego przez WOŚP. To nie jest "hasło-zawieszka". To nasza codzienność. To nowoczesny i wyjątkowy sprzęt, który każdego dnia pomaga nam walczyć nie tylko o zdrowie, ale także, dosłownie, o życie najmłodszych - przekazała rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie Magdalena Knop.

OGLĄDAJ: 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Relacje w TVN24
WOŚP zbiórka

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Relacje w TVN24
NA ŻYWO

WOŚP zbiórka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp'/gp

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WOŚP34. finał WOŚPSzpitalSzczecinZachodniopomorskie
Czytaj także:
Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów jedzie dla WOŚP już po raz 26.
250 kilometrów na rowerach. Jadą do Warszawy z czekiem dla WOŚP
WOŚP 2026
imageTitle
Mistrzostwa świata w lotach. Seria próbna przed konkursem
RELACJA
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Euro w Polsce? Minister finansów zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Kosmiczny czas Polaka. Ustanowił rekord niemieckiego toru
EUROSPORT
imageTitle
Wielki sukces polskiej łyżwiarki tuż przed igrzyskami
EUROSPORT
wosp
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Politycy PiS "boją się Trumpa jak diabeł święconej wody"
Polska
konfa WOŚP
"Dzień, kiedy kumulujemy wszystko, co działo się przed Finałem"
RELACJA
Gołoledź, zima
Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
METEO
Przemek Ledzian i Jagienka Hursztyn mówią o wolontariacie w dniu Finału WOŚP-U
"Jestem nieuleczalnie chory, mimo to nie poddaję się". O wyjątkowych wolontariuszach WOŚP
WOŚP 2026
imageTitle
Wszystkie oczy na rywalkę Świątek. Historyczna szansa i szczególny dzień
EUROSPORT
broker, giełda, wall street, stock exchange
Trump i giełda. Najgorszy start od 20 lat
BIZNES
imageTitle
Polka nie zawojowała Pucharu Świata. Shiffrin w swojej własnej lidze
EUROSPORT
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Dwa pociągi uderzyły w auto. Wybuchł pożar, ewakuowano blisko 600 pasażerów
WARSZAWA
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego zagra w ramach WOŚP
"Artystyczny mariaż" zagra we Wrocławiu
WOŚP 2026
imageTitle
Zacznij tydzień ze Świątek. Plan transmisji Australian Open w poniedziałek
EUROSPORT
imageTitle
Publiczność wpadła w zachwyt, choć on tylko złapał piłkę. Ale jak!
EUROSPORT
Wypadek w Somiance
Nie zauważył jadącego przed nim rowerzysty
WARSZAWA
ambasada usa kopenhaga protesty grenlandia - Stig Alenas shutterstock_2723419657
Bojkotują produkty z USA. "Broń w wojnie handlowej"
BIZNES
imageTitle
Polska alpejka przytłoczona hejtem. Rezygnuje z igrzysk
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent zaprosił, a kto pójdzie na spotkanie? "My się nie wybieramy"
Polska
Zagraniczne sztaby WOŚP
Na Bali i na Svalbardzie, w Tokio i w Toronto. Zajrzeliśmy do zagranicznych sztabów
WOŚP 2026
Do szpitala trafił pasażer
Uderzył w barierki na autostradzie i dachował
Łódź
Lód, mróz, zima, gololedź
Duża część Polski zamieni się w lodowisko. Pomarańczowo na mapie
METEO
Akcja policji w rejonie Skarżyska-Kamiennej
Było ich 36, mieli rękawice i ochraniacze na szczękę
Kielce
imageTitle
Zmora Miedwiediewa. 20-letni Amerykanin znów wyrzucił go z turnieju
EUROSPORT
imageTitle
Switolina górą w ukraińsko-rosyjskim meczu z podtekstami. Zagra w ćwierćfinale
EUROSPORT
"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz
"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Donczić przypomniał się byłej drużynie. Wielki powrót Lakers
EUROSPORT
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymany w aptece. Z powodu recepty
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica