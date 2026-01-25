Logo strona główna
WOŚP 2026

Komu pomoże w tym roku WOŚP? "Pacjent kończy 18 lat i słyszy 'krzyż na drogę'"

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Dziennikarka tvn24.pl Zuzanna Kuffel o pacjentach, dla których w tym roku zbiera WOŚP
Zuzanna Kuffel, dziennikarka tvn24.pl, autorka tekstów o pacjentach cierpiących na choroby przewodu pokarmowego, opowiadała, jak ważny jest cel, na który w tym roku zbiera WOŚP. - To jest nie tylko historia dzieci, ale też historia ogromnego lęku rodziców, kiedy córka w wieku trzech lat mieści się w ubraniach, które nosiła, mając roczek, bo nie przybiera na wadze - mówiła.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata, niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło tegorocznego Finału. Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy relacjonujemy na żywo w tvn24.pl >>>

I właśnie o tym, jak ważne jest wsparcie leczenia gastroenterologicznego w Polsce, opowiadała na antenie TVN24 dziennikarka tvn24.pl Zuzanna Kuffel. W jednym ze swoich artykułów opowiedziała historie dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit oraz celiakią.

Jako trzylatka mieściła się w ubrania, które nosiła mając rok. Co było przyczyną?
Jako trzylatka mieściła się w ubrania, które nosiła mając rok. Co było przyczyną?

Zuzanna Kuffel

Podkreśliła, że choroba dotyka nie tylko dziecko, ale całą rodzinę. - To jest nie tylko historia dzieci, ale też historia ogromnego lęku rodziców, kiedy córka w wieku trzech lat mieści się w ubraniach,  które nosiła, mając roczek, bo nie przybiera na wadze, mimo że je dwa obiady,  jeden w domu, drugi w przedszkolu - mówiła Kuffel.

Najnowsza technologia - przyszłość, ale i koszty

Dziennikarka opisywała, jak kluczowe w leczeniu jest zastosowanie najnowszych technologii, w tym chirurgii robotowej. - Chirurgia robotowa to jest przyszłość - podkreśliła.

Roboty chirurgiczne są lepsze i dla chirurga, i dla pacjenta. Ale drogie
Roboty chirurgiczne są lepsze i dla chirurga, i dla pacjenta. Ale drogie

Zuzanna Kuffel

- To jest ten kolejny krok po laparoskopii w rozwoju chirurgii małoinwazyjnej, w której zamiast wielkiej rany, wielkiego cięcia i otwierania brzucha, możemy zrobić małe nacięcia, wprowadzić tam porty i przez to narzędzia, które mają rotację 540 stopni, czyli przewyższają ludzką rękę - tłumaczyła.

Sprzęt tego typu jest jednak bardzo drogi. - To są koszty rzędu kilkunastu milionów złotych za jedną konsolę - mówiła Kuffel.

Zaznaczyła, że pomoc szpitalom poprzez kupno takich konsol jest jednym z celów, na które w tym roku zbiera WOŚP.

Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"

Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"

Jak rozpoznać wolontariusza WOŚP?

Jak rozpoznać wolontariusza WOŚP?

"Krzyż na drogę"

Dziennikarka w jednym ze swoich artykułów opisuje historię kobiety, która od dziecka żyje z rzadką chorobą Waldmanna. Jak mówiła kobieta, "pani gastrolog wezwała do nas pracownika socjalnego na oddział, twierdząc, że głodzę dziecko". Opisywała również problemy rodziców z uzyskaniem prawidłowej diagnozy. "Jedna pani doktor wprost powiedziała nam, że nie będzie doczytywać o chorobie córki, bo raczej nigdy już nie trafi jej się pacjent z takim rozpoznaniem, więc nie opłaca jej się uczyć" - pisze Kuffel.

To choroba, która nie pyta o wiek. Historie młodych pacjentów z NZJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To choroba, która nie pyta o wiek. Historie młodych pacjentów z NZJ

Piotr Wójcik

Kuffel podkreśliła, jak poważnym problemem jest moment, kiedy osoba cierpiąca na rzadką chorobę przewodu pokarmowego osiąga pełnoletniość. - Niestety, jak pacjent z chorobą rzadką w Polsce kończy 18 lat, to słyszy: "krzyż na drogę" i "szukajcie sobie lekarza dla dorosłych, gastrologa w ośrodku wysoko referencyjnym" - opowiadała.

Zaznaczyła, że "jest wiele, wiele do poprawy w leczeniu chorób rzadkich w Polsce". - Na pewno lepszy dostęp do diagnostyki i lepszy dostęp do leczenia, który zapewnia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat, na pewno chociaż trochę sytuację tych ludzi poprawi - mówiła.

