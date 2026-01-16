Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

"Będzie wyjątkowy do końca świata i jeden dzień dłużej". Unikatowa rzeźba na aukcji WOŚP

Koń
Kolorowy koń na aukcji WOŚP
Źródło: TVN24
Prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek wraz z uczniami liceum plastycznego wpadli na wyjątkowy pomysł na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na aukcji 34. Finału wystawią własnoręcznie pomalowaną rzeźbę konia naturalnych rozmiarów.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w niedzielę 25 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę, 24 stycznia.

Taka akcja "już się więcej nie powtórzy"

Na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można spotkać różne przedmioty, ale kolorowej rzeźby konia naturalnych rozmiarów jeszcze nie było. Właśnie taka rzeźba trafiła w ręce gdyńskich urzędników, a na pomysł pomalowania konia wpadła prezydentka Gdyni, która wraz z uczniami miejskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych chwyciła za pędzle.

Koń
Koń
Źródło: TVN24

- Kupowaliśmy magazyn na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności i odkryliśmy, że na terenie, gdzie jest umiejscowiony ten magazyn, stoi naturalnych wielkości plastikowy, czarny koń - mówiła prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek. - Mieliśmy problem, co z tym koniem należy zrobić. Szkoda wyrzucić, bo ładny, więc powstał pomysł, żeby oddać go na szczytny cel, czyli na WOŚP - dodała.

- Postaraliśmy się, żeby w tym przedstawieniu konia pojawiały się symbole, które będą nawiązywały do stulecia miasta Gdyni. Z przodu można zobaczyć herb miasta i charakterystyczne dziki, które możemy zobaczyć na naszych ulicach - mówiła wicedyrektorka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Aleksandra Szwarc.

Zdaniem Szymona Słoniewskiego, koordynatora ds. wolontariuszy w sztabie "Gdynia Dla Orkiestry", taka rzecz na aukcji "już się więcej nie powtórzy". - Ten koń będzie wyjątkowy do końca świata i jeden dzień dłużej - zaznaczył. - Mamy ogromną nadzieję, że uda się tego konia przetransportować na finał do studia WOŚP w Warszawie - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Aukcje TVN Warner Bros. Discovery dla WOŚP
Mroźna kąpiel, górska wędrówka i wizyta na planie "Mam Talent!"
Tomasz-Marcin Wrona
Maciej Musiał
Rok temu sprzątał dla WOŚP, a w tym? Maciej Musiał znów zaskoczył
WOŚP 2026 na świecie
Koncert gwiazdy Eurowizji, polskie jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Zagraniczne sztaby w pełnej gotowości

33 lata Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
34. finał WOŚPAukcjaWOŚP
Czytaj także:
szpital wadowice porodowka
Od lutego bez porodówki w Wadowicach. "Decyzja jest bardzo trudna"
Zdrowie
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Nie mogą być jak dziki zachód". Wchodzą nowe reguły gry
METEO
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż na rzecz Rosji
WARSZAWA
telefon szpieg hacker
Awaria popularnej platformy
BIZNES
shutterstock_2209876841
Pacjenci pod respiratorami obawiają się o ciągłość leczenia. "To nie są abstrakcyjne liczby"
Piotr Wójcik
Carney - Xi Jinping
Kanada i Chiny wznawiają dialog. Nowa umowa handlowa
BIZNES
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski: ambasador RP sprawdzi, czy nie ma potrzeby założenia konsulatu na Grenlandii
46 min
2016 rok shutterstock_328969724
Ostatni rok niewinności? Oto, dlaczego wasze media społecznościowe oszalały
I co teraz?
shutterstock_2723212197_1
Bawili się na śniegu. Opiekunka zauważyła, że zniknęły dwie dziewczynki
Poznań
Ferie zimowe, śnieg
Nadciąga pochód siarczystego mrozu
METEO
pap_20251230_0SH
Nowy trend. Polska w europejskiej czołówce
BIZNES
Konferencja Polski 2050 w Warszawie
Polska 2050 "pęknięta na pół". Kulisy walki o władzę
Patryk Michalski
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Cztery kobiety i niemowlę trafiły do szpitala
Łódź
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
WARSZAWA
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
WARSZAWA
Wypadek na S19 w Jeżowem
Dziennikarka zginęła w wypadku. Prokuratura powołuje biegłych
Rzeszów
Sidney Polak
Zwolnieni z T.Love, właśnie wydali nowy utwór
Kultura i styl
Czujki dymu
To niewielkie urządzenie może uratować życie. Rozdają czujki czadu
Wrocław
Quiz na piątek. Karol Nawrocki
Czołem kibice quizów! Trudne pytania o mijający tydzień
Quizy
Sprzęt od WOŚP
Sprzęt nie jest na zawsze. Dlatego WOŚP gra dalej
WOŚP 2026
Dziki w Olsztynie
Dziki weszły na tory, sparaliżowały ruch tramwajów. Nagranie
Olsztyn
hipo
Władze zamknęły słynny park
METEO
Kimi Onoda
"Jeśli nóż leży na stole, możesz użyć go do gotowania albo do zranienia kogoś"
BIZNES
22-latek trafił na trzy miesiące do aresztu
Dusił kierowcę, bo chciał odjechać jego autem
Białystok
imageTitle
Rodzina Goczałów nadal świetnie radzi sobie w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"
Świat
Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
Świat
Przyznał się do zabójstwa
Zabił partnera matki, bo nie akceptował ich związku
Lublin
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Połowa dorosłych Polaków ma ten problem z "cichym zabójcą"
Anna Bielecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica