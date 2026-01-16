"Będzie wyjątkowy do końca świata i jeden dzień dłużej". Unikatowa rzeźba na aukcji WOŚP

Kolorowy koń na aukcji WOŚP Źródło: TVN24

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w niedzielę 25 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę, 24 stycznia.

Taka akcja "już się więcej nie powtórzy"

Na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można spotkać różne przedmioty, ale kolorowej rzeźby konia naturalnych rozmiarów jeszcze nie było. Właśnie taka rzeźba trafiła w ręce gdyńskich urzędników, a na pomysł pomalowania konia wpadła prezydentka Gdyni, która wraz z uczniami miejskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych chwyciła za pędzle.

Koń Źródło: TVN24

- Kupowaliśmy magazyn na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności i odkryliśmy, że na terenie, gdzie jest umiejscowiony ten magazyn, stoi naturalnych wielkości plastikowy, czarny koń - mówiła prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek. - Mieliśmy problem, co z tym koniem należy zrobić. Szkoda wyrzucić, bo ładny, więc powstał pomysł, żeby oddać go na szczytny cel, czyli na WOŚP - dodała.

- Postaraliśmy się, żeby w tym przedstawieniu konia pojawiały się symbole, które będą nawiązywały do stulecia miasta Gdyni. Z przodu można zobaczyć herb miasta i charakterystyczne dziki, które możemy zobaczyć na naszych ulicach - mówiła wicedyrektorka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Aleksandra Szwarc.

Zdaniem Szymona Słoniewskiego, koordynatora ds. wolontariuszy w sztabie "Gdynia Dla Orkiestry", taka rzecz na aukcji "już się więcej nie powtórzy". - Ten koń będzie wyjątkowy do końca świata i jeden dzień dłużej - zaznaczył. - Mamy ogromną nadzieję, że uda się tego konia przetransportować na finał do studia WOŚP w Warszawie - powiedział.

33 lata Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

