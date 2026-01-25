Jak wpłacić na WOŚP blikiem i przelewem bankowym?

WOŚP Źródło: Leszek Szymański/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po raz dziesiąty TVN gra z WOŚP jako główny partner medialny Źródło: TVN

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w najbliższą niedzielę 25 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę, 24 stycznia.

Jak wesprzeć WOŚP bez wychodzenia z domu?

Wesprzeć WOŚP możemy na wiele różnych sposobów - również bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić?

- Wpłacić pieniądze na stronie WOŚP. Na stronie możemy zadeklarować w prosty sposób kwotę, jaką chcemy wpłacić i przekazać ją na poczet 34. Finału. Darowizna może być zarówno jednorazowa, jak i cykliczna.

- Wziąć udział w licytacjach WOŚP. Zarówno jako kupujący jak i wystawiający - co roku pojawiają się kreatywne pomysły na to, jak zachęcić innych do wpłat.

- Zamówić online gadżet WOŚP z Siema Shop. Na stronie dostępne są ubrania z logiem fundacji, jak również kubki czy poduszki.

- Jeśli mieszkasz za granicą - wesprzeć zbiórkę za pomocą PayPal.

- Wpłacenie kwoty do wirtualnej eSkarbonki. Podobnie jak na stronie WOŚP, możemy tam w łatwy sposób zadeklarować i przekazać pieniądze na Finał.

- kliknąć serduszko w aplikacji mBank. Każde kliknięcie to przekazanie WOŚP złotówki.

- przekazać kwotę za pomocą jednego z serwisów takich jak siepomaga.pl, zrzutka.pl, czy pomagam.pl.

- wysłać SMS o treści: SERCE na​​​​ numer 75 565. Koszt to 5 PLN NE​TTO (6,15 PLN z VAT). Numer będzie aktywny w dniach: 4 grudnia 2025 - 14 lutego 2026.

- wpłacić pieniądze za pomocą aplikacji WOŚP.

- przekazać 1,5 proc. podatku na WOŚP. Środki z 1,5% podatku przeznaczone są na realizację celów statutowych, związanych ze zdrowiem, edukacją i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

WOŚP - ile już zebrano i zrobiono przez lata

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

OGLĄDAJ: W niedzielę 34. finał WOŚP. Gramy dla "zdrowych brzuszków naszych dzieci"