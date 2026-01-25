Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

Obrączka w sztabie WOŚP. "Zadziwiająca i wzruszająca historia"

Obrączka oddana na WOŚP
Sławomir Rafalski z suwalskiego sztabu WOŚP mówi o przekazanej na fundację obrączce
Źródło: TVN24
Sławomir Rafalski z suwalskiego sztabu WOŚP przyznaje, że po wielu latach pracy z Orkiestrą rzadko już zdarza się, by coś go zadziwiło. Tym razem jednak tak było. Wszystko za sprawą pewnej obrączki.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Światełko do Nieba na wielki finał
Dowiedz się więcej:

Światełko do Nieba na wielki finał

RELACJA

Niecodzienną formę wpłaty otrzymali w tym roku wolontariusze z suwalskiego sztabu.

- Trafiła do nas obrączka. Poznałem jej historię, jest zadziwiająca i wzruszająca. Przyniosła ją kilka dni temu wnuczka i jest to obrączka jej babci - opowiada Sławomir Rafalski, zajmujący się liczeniem datków w suwalskim oddziale.

Klatka kluczowa-185964
Obrączka oddana na WOŚP
Źródło: TVN24

- Babcia na chwilę przed śmiercią zdjęła tę obrączkę z palca i poprosiła wnuczkę, żeby przyniosła ją do sztabu. Dzisiaj wpatrzyłem się w tę obrączkę i zapewne nosi inicjały małżonków oraz datę ślubu. Data ślubu to 9 sierpnia 1960 roku - relacjonuje.

Rafalski przyznaje, że koleje losu tej obrączki "wzruszyły i zaskoczyły go". - Takich historii jest od groma. Cała orkiestra jest zbudowana na takich historiach - podkreśla.

OGLĄDAJ: "Pomaganie mamy w genach". Trwa 34. Finał WOŚP
pc

"Pomaganie mamy w genach". Trwa 34. Finał WOŚP

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SuwałkiWOŚP 202634. finał WOŚP
Czytaj także:
wosp
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
WOŚP Światełko
Światełko do Nieba na wielki finał
RELACJA
Lidia Niedźwiecka-Owsiak
Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: to wyjątkowy Finał
WOŚP 2026
zderzenie błonie
Dwa pociągi uderzyły w auto. Ruch wznowiony
WARSZAWA
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
METEO
imageTitle
Odrodzenie Manchesteru United. Arsenal zatrzymany
EUROSPORT
imageTitle
Siedział na belce, nagle go uderzyły. "Usłyszałem krzyki ludzi"
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński w Skarżysku-Kamiennej
"Droga do nieszczęścia". Kaczyński o Braunie
Polska
imageTitle
Skorupski antybohaterem meczu we Włoszech
EUROSPORT
Na Times Square nieprzerwanie pada śnieg
Nowojorski Times Square pod śniegiem. Nagranie
METEO
sklejka3
"Będą się państwo dobrze bawić". Gwiazdy o swoich licytacjach
WOŚP 2026
imageTitle
Położył narty w złym miejscu i się zaczęło. Najlepszy skoczek sezonu wykluczony
EUROSPORT
Nawrocki Zełenski Nauseda
"Jedno w istocie się nie zmienia". Konferencja trzech prezydentów
Polska
imageTitle
Niebezpieczny incydent pogrążył faworytów. Zaskakujący mistrzowie świata
EUROSPORT
Nawrocki
Trump miał na myśli Polskę? "Nie po to mówiłby mi..."
Polska
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
W Zakopanem wyczerpali limit sklepów z alkoholem
Kraków
Pomogli matce z dwójką dzieci i uszkodzonym wózkiem dotrzeć do domu
Wózek był uszkodzony, dzieci płakały. Pomogli
WARSZAWA
13-latek skazany na dożywocie za zabójstwo rodzeństwa?
FAŁSZ100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Narty poleciały, co ze skoczkiem? Szokująca scena w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Rzeki zamarzają od wschodu po zachód. Niektóre pierwszy raz od lat
METEO
Mirosław Kordunowski wziął udział w tegorocznym marszu. Miał na sobie wyjątkową koszulkę
Rok temu uratowali mu życie, teraz biegł w specjalnej koszulce
WOŚP 2026
W Tatrach sypnie śniegiem
Historyczny rekord w Tatrach. Dla przyrody to może być kłopot
Kraków
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Całą noc odbierali psy, aktywiści o "tragicznym procesie". "Kilka godzin czekaliśmy na mrozie"
WARSZAWA
Lód, mróz, zima, gololedź
Duża część Polski zamieni się w lodowisko. Pomarańczowo na mapie
METEO
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
METEO
Tosia, bohaterka reportażu "Dzwon zwycięcy" sama dzisiaj kwestuje
Rok temu trafiła na OIOM. Teraz Tosia sama pomaga
WOŚP 2026
imageTitle
Barcelona nokautuje w lidze. Kapitalny ostatni gol
EUROSPORT
18-latka kierująca autem była pijana
Telefon wysłał informację o wypadku, autem jechała pijana 18-latka
WARSZAWA
Iga Świątek w Australian Open
Świątek: czasem doping potrafi być irytujący
EUROSPORT
Grozi mu do 15 lat więzienia
Groził ekspedientce, żądał pieniędzy. Uciekł i kilka razy się przebierał, by zmylić policjantów
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica