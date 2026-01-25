Obrączka w sztabie WOŚP. "Zadziwiająca i wzruszająca historia"

Sławomir Rafalski z suwalskiego sztabu WOŚP mówi o przekazanej na fundację obrączce Źródło: TVN24

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Niecodzienną formę wpłaty otrzymali w tym roku wolontariusze z suwalskiego sztabu.

- Trafiła do nas obrączka. Poznałem jej historię, jest zadziwiająca i wzruszająca. Przyniosła ją kilka dni temu wnuczka i jest to obrączka jej babci - opowiada Sławomir Rafalski, zajmujący się liczeniem datków w suwalskim oddziale.

- Babcia na chwilę przed śmiercią zdjęła tę obrączkę z palca i poprosiła wnuczkę, żeby przyniosła ją do sztabu. Dzisiaj wpatrzyłem się w tę obrączkę i zapewne nosi inicjały małżonków oraz datę ślubu. Data ślubu to 9 sierpnia 1960 roku - relacjonuje.

Rafalski przyznaje, że koleje losu tej obrączki "wzruszyły i zaskoczyły go". - Takich historii jest od groma. Cała orkiestra jest zbudowana na takich historiach - podkreśla.

