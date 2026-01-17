Fiat 127p, rakieta Świątek (z niespodzianką), żurek z Żurkiem. Wyjątkowe licytacje WOŚP

Fiat 127p, rakieta Igi Świątek, żurek z Żurkiem. Wyjątkowe licytacje WOŚP Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN

Fiat 127p jest jednym z liderów trwających już licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na razie osiągnął cenę 100 tysięcy złotych. - To jest polski Fiat, więc bardzo unikatowa wersja. To były włoskie samochody, natomiast produkowane na licencji włoskiej przez bardzo krótki czas - opisuje Piotr Deszkiewicz z Gang Garage Warsaw.

Samochód został przekazany przez zwycięzcę aukcji sprzed dwóch lat. Wylicytował motocykl, a oddał rodzinnego Fiata - samochód z 1973 roku. Auto przeszło kompleksowy remont. - Rzeczy, które należało wymienić, zostały wymienione. Wsiadasz, przy temperaturach, które mamy teraz, odpala od razu - zachwala Tomasz Szypp z Gang Garage Warsaw. Podejrzewa, że w Polsce nie ma drugiego takiego egzemplarza.

W wyścigu o najwyższą cenę Fiat ma mocną konkurentkę. Iga Świątek zdecydowała się przekazać na WOŚP rakietę. - To już jest tradycja, ale w tym roku dodajemy też niespodziankę, czyli ręcznik z Wimbledonu. To jeden z tych słynnych ręczników - mówi gwiazda tenisa.

Ponad 55 tysięcy złotych już teraz wart jest dzień w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Ponad 30 tysięcy zapłacić trzeba za wycieczkę z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim. - Gramy po raz 34. Proszę o szczodrość na zbożny cel. Oferuję przejażdżkę albo w okolicach Warszawy albo w powiecie nakielskim. Tylko proszę nie zapominać o kasku - zachęca Radosław Sikorski.

O kasku nie zapomniał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - przekazał go na licytację. - Pewnie się państwo zastanawiacie, czemu tak często występuję w kasku. A mianowicie dlatego, że na (budowie - red.) większości inwestycji, które oddaję w wasze ręce właśnie taki kask jest potrzebny - wyjaśnia.

Obiad z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem kosztuje już ponad 10 tysięcy złotych.

Czarnym koniem wośpowych aukcji jest dzieło młodych artystów z Gdyni. Prezydentka miasta Aleksandra Kosiorek opowiada, jak po zakupie magazynu - przewidzianego na cele obronne - znaleziono naturalnej wielkości plastikowego czarnego konia. Teraz jest już kolorowy - został pomalowany przez młodych artystów.

WOŚP gra po raz 34. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło tegorocznego finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

34. Finał WOŚP to także występy znanych i lubianych artystów. Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie podczas koncertu plenerowego wystąpią: Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel'enine Oči i Tabu.

Tradycyjnie o godzinie 20 planowane jest Światełko do nieba.

