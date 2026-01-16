Logo strona główna
Sprzęt nie jest na zawsze. Dlatego WOŚP gra dalej

Sprzęt od WOŚP
Szpitale wciąż liczą na sprzęt od WOŚP, bo ten, który mają, się zużywa. "Mamy jeszcze wiele innych potrzeb"
Źródło: Karolina Białczewska/Fakty po Południu TVN24
34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia. Cel to zakupy sprzętu dla oddziałów leczących dzieci z chorobami układu pokarmowego. Takie urządzenia są bardzo potrzebne, bo ulegają eksploatacji. Lekarze marzą też o nowych technologiach.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

Po powrocie z treningów w szkółce piłkarskiej Alexa zawsze swędziała skóra. Myślał, że po prostu spocił się, biegając po boisku. Jego rodzice podjęli jednak decyzję o wykonaniu kompleksowych badań krwi. Diagnoza? Autoimmunologiczne zapalenie wątroby.

- Jest to choroba przewlekła, bardzo ciężka, nieoczywista, która wymaga ogromnego doświadczenia i wiedzy ze strony lekarzy - wyjaśnia pani Agnieszka, mama Alexa.

Inną chorobę związaną z układem pokarmowym ma 12-letnia Gabrysia. - Gabrysia, jak miała 9 miesięcy, miała już wybiórczość pokarmową. (...) Chodziłam do lekarza, było wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Aż pewnego momentu, w tamtym roku, Gabrysię zaczął boleć brzuszek - wspomina pani Martyna, mama Gabrysi.

Ból brzucha się utrzymywał, a do tego okazało się, że Gabrysia jest niedożywiona. W końcu pojawiła się diagnoza - choroba Leśniowskiego-Crohna. Powoduje ona zapalenie jelita, a jej przyczyny nie są znane.

- Udało nam się bardzo szybko naszą Gabrysię zdiagnozować i wdrożyć leczenie. Wymagała wielu procedur diagnostycznych. Też z użyciem sprzętu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - mówiła dr n. med. Małgorzata Mokrzycka, gastrolożka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie.

Dzięki WOŚP do szpitala może trafić nowoczesny sprzęt
Z kamerą w brzuszku. Taki sprzęt może trafić do szpitala dzięki WOŚP
Światełko do Nieba
Kiedy tegoroczny Finał WOŚP? Orkiestra zagra dla "zdrowych brzuszków"
Maciej Musiał
Rok temu sprzątał dla WOŚP, a w tym? Maciej Musiał znów zaskoczył

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

WOŚP w tym roku wkracza na scenę z hasłem "zdrowe brzuszki naszych dzieci". 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie wsparciem dla nawet półtora miliona dzieci w Polsce, które cierpią na choroby układu pokarmowego. Oddziały, które im pomagają, potrzebują wiele.

- Dla dzieci małych musimy mieć bardzo precyzyjny sprzęt, o mniejszych wymiarach. Sprzęt niestety awaryjny i tego sprzętu nigdy nie jest za dużo, ponieważ musimy go sukcesywnie uzupełniać. Natomiast dla dzieci starszych te rozmiary sprzętu są większe, więc on aż tak się nie niszczy, ale też oczywiście w trakcie naszej pracy ten sprzęt ulega zużyciu - mówi dr hab. n. med. Wojciech Korlacki, chirurg dziecięcy w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu.

Potrzebne są endoskopy - zarówno gastroskopy, jak i kolonoskopy, a także fotele do przetoczeń leków biologicznych. To nimi leczonych jest wielu małych pacjentów oddziałów gastrologii.

Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień, profesor UŚ, pediatra i gastroenterolog w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu, liczy na skompletowanie całego wyposażenia oddziału dziennego. - Tak, żeby pacjent komfortowo i jak najkrócej był na oddziale w trakcie swojego leczenia - tłumaczy.

Aukcje TVN Warner Bros. Discovery dla WOŚP
Mroźna kąpiel, górska wędrówka i wizyta na planie "Mam Talent!"
Tomasz-Marcin Wrona
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Radosław Sikorski gra dla WOŚP. Zaprasza na szczególne spotkanie
Polska
06 1925 fpf cl-0025
Owsiak: to jest nasz największy sukces

Sprzęt się zużywa, a są jeszcze marzenia

Wiele polskich szpitali jest dzisiaj wyposażonych dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale sprzęty się zużywają, a technologia idzie do przodu. - Technologie rozwijające się powodują, że mamy coraz więcej możliwości nieinwazyjnej diagnostyki. Na przykład kapsułki endoskopowe, które pozwalają bez usypiania pacjenta i bez endoskopii obejrzeć wnętrze pacjenta - mówi dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień.

Nowoczesne sprzęty to nie tylko większy komfort pacjentów, ale też bezpieczeństwo i mniejsze prawdopodobieństwo powikłań po zabiegach.

- Mamy jeszcze wiele innych potrzeb. Chcielibyśmy mieć kalorymetr, chcielibyśmy mieć fibroscan może, ale to są tylko nasze takie marzenia - wyznaje dr hab. n. med. Hanna Romanowska, pediatrka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie. Kalorymetr służy do pomiaru ciepła wydzielanego lub pobieranego w reakcjach chemicznych, a fibroscan to urządzenie do badania wątroby za pomocą ultradźwięków i wibracji.

Te marzenia mogą się spełnić już niedługo. 25 stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagrać będzie mógł każdy.

OGLĄDAJ: Tusk spotka się z Nawrockim. "Mam nadzieję, że otoczenie prezydenta wytrzyma ciśnienie"
pc

Tusk spotka się z Nawrockim. "Mam nadzieję, że otoczenie prezydenta wytrzyma ciśnienie"

pc
Autorka/Autor: Karolina Białczewska

Źródło: Fakty po Południu

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

WOŚP Lekarze Szpital Zdrowie dzieci Medycyna
