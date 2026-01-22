Logo strona główna
WOŚP 2026

"Będzie wyjątkowo". Licytacja WOŚP z "Lalką" w roli głównej

Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Po raz dziesiąty TVN gra z WOŚP jako główny partner medialny
Źródło: TVN
Choć do premiery nowej ekranizacji "Lalki" zostało jeszcze kilka miesięcy, kinomani już teraz mogą licytować udział w uroczystej premierze filmu. Odtwórczyni głównej roli, Kamila Urzędowska, zaprasza do aukcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W ramach WOŚP można wylicytować wspólne wyjście na uroczystą premierę "Lalki" wraz z Kamilą Urzędowską. "Spotkamy się przed wejściem na czerwony dywan" - zapowiada aktorka. Poza wspólnym wejściem na czerwony dywan zwycięzcę czeka oficjalne zdjęcie na ściance, wspólne oglądanie premiery filmu, bankiet po pokazie oraz plakat "Lalki" z podpisem Kamili Urzędowskiej. "Do zobaczenia na czerwonym dywanie!" - czytamy w opisie licytacji.

Aktorka poinformowała o licytacji na Instagramie na początku tego tygodnia, obiecując: "Będzie wyjątkowo!". Udział wzięło w niej już 16 osób, a aktualna cena wynosi 15 500 złotych (stan na godzinę 11.45 w czwartek).

ZOBACZ AUKCJĘ UROCZYSTA PREMIERA "LALKI" Z KAMILĄ URZĘDOWSKĄ

"Lalka" - kiedy premiera filmu

Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Źródło: mat. prasowe WBD

Uroczysta premiera "Lalki" odbędzie się 28 września w Warszawie. Dwa dni później film w reżyserii Macieja Kawalskiego wejdzie na ekrany kin w całej Polsce. W obsadzie plejada gwiazd: Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, Karolina Gruszka, Cezary Żak, Mateusz Damięcki, Maria Dębska, Krystyna Janda, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik, Filip Pławiak, Maciej Musiałowski, Andrzej Chyra, Maciej Stuhr, Paweł Wilczak. Koproducentem filmu jest TVN S.A.

34. Finał WOŚP

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Pieniądze zebrane w tym roku zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło tegorocznego Finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP

Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP

Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem

Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem

Aukcje WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała prawie 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe WBD

WOŚPWOŚP 2026FilmKino
