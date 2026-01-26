Wojskowa orkiestra i sierżant Kryszak z hitem Finału WOŚP. Wcześniej tubistka zagrała w przeboju Rosalii

34. Finał WOŚP w minutę Źródło: Anna Kwaśny/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jednym z wydarzeń uświetniających 34. Finał WOŚP we Wrocławiu był koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Razem z nim na scenie wystąpił między innymi Kamil Bednarek, Maria Sadowska, Martella i Michał Bober. Set muzyki elektronicznej w połączeniu z dęciakami, w wykonaniu umundurowanych artystów, przykuł uwagę internautów - również dzięki niesamowitej energii tubistki, sierżant Justyny Kryszak i jej popisu na scenie. Aranżacje utworów "Freaks" Timmy Trumpet i "Satisfaction" Benny'ego Benassiego zbierają wiele pozytywnych komentarzy. "Justyna! Petarda!" - czytamy pod jednym z filmików, który tubistka udostępniła w mediach społecznościowych. "Kobieta Rakieta" - w kolejnym.

Tubistka Justyna Kryszak o koncercie dla WOŚP: publiczność nas poniosła

- Warunki zimowe nie są proste, ale publiczność nas poniosła. - komentuje dla tvn24.pl Justyna Kryszak. Przyznaje, że ta forma występu, czyli połączenie muzyki elektronicznej z instrumentami dętymi, to pomysł dyrektora zespołu, pułkownika Mariusza Dziubka. - Zaufaliśmy, że to się spodoba. Dla nas to coś nowego, ale bardzo satysfakcjonującego - mówiła. - Dla mnie, z perspektywy muzyka instrumentalisty, to coś niesamowitego - oceniła wspólny niedzielny występ.

Jak mówi ucieszyła się, że wystąpią na wrocławskiej scenie przy okazji 34. Finału WOŚP. - Mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do tej pięknej akcji niesienia pomocy - mówiła.

Justyna Kryszak o występie z Rosalią

Jak się okazuje, pani Justyna miała do czynienia z muzyką popularną, i to w najbardziej hitowym wydaniu. W październiku tubistka pojawiła się w teledysku hiszpańskiej gwiazdy, Rosalii - Berghain.

Jak trafiła na plan nagrania? - Dostałam taką propozycję od szefowej Warsaw Impressione Orchestra, Mileny Lange - przyznała.

Teledysk, którym zachwycił się świat, został odtworzony 36 milionów razy, a nagrywany był w Warszawie, z udziałem właśnie polskich muzyków. Pani sierżant bardzo dobrze wspomina swój udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. - To też zasługa organizacji na najwyższym poziomie i świetnych muzyków z Warsaw Impressione Orchestra - mówi.

Tubistka prowadzi także kanał w serwisie YouTube, na którym publikuje nagrywane w duecie aranżacje popularnych utworów.

Rozwiń