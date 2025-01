"Trochę pieszo, trochę autobusem". Wylicytuj wycieczkę w góry z ministrą klimatu

Fiakrzy rozczarowani

- Z chęcią byśmy przywieźli panią minister do Morskiego Oka, ale podejrzewam, że nie wsiadłaby na wóz, bo błędnie wspiera transport elektryczny na tej drodze. Zdecydowała się na przeznaczenie milionów na zakup czterech busów zamiast wesprzeć nas w konstrukcji wozów hybrydowych. To nie ta opcja. Jakby zapromowała bryczki konne, to ekolodzy by ją zjedli - powiedział szef wozaków z Morskiego Oka Władysław Nowobilski.