Sztaby w Norwegii i Szwajcarii gotowe na Finał

Dwa zagraniczne sztaby WOŚP połączyły się ze studiem TVN24 w sobotę rano. Do ekipy w Zurychu dołączyła piosenkarka Ewelina Flinta. – Mamy bardzo dużo atrakcji: koło fortuny, fantastyczne licytacje, na których mamy 24 elementy do wylicytowania. Bardzo ciekawe płyty, bilety na koncerty. Z całej Polski pościągaliśmy to, co mogłoby przenieść Polskę bliżej do Polonii w Szwajcarii – mówili koordynatorzy sztabu w Zurychu.