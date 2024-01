Finał WOŚP 2024 we Wrocławiu. Dwa dni koncertów i wiele więcej

Dwa dni koncertów w Starym Klasztorze i niedzielne muzykowanie na Rynku, specjalna Strefa Gitarowego Rekordu Świata, psi wolontariusze i wystawa pojazdów - to tylko niektóre atrakcje zbliżającego się finału WOŚP 2024 we Wrocławiu. Wszystko po to, by zebrać jak najwięcej funduszy na rzecz polskiej pulmonologii.

32. Finał WOŚP już 28 stycznia. W tym dniu w wielu miastach w Polsce, odbędą się wydarzenia towarzyszące zbiórce pieniędzy na konto fundacji. Zebrane fundusze posłużą tym razem do zakupu sprzętu medycznego dla polskich szpitali, a tegoroczny finał odbędzie się pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

W ostatni weekend stycznia we Wrocławiu nie zabraknie licytacji, koncertów i innych wydarzeń towarzyszących. Orkiestrowe granie rozpocznie się już w sobotę 27 stycznia, koncertem w Starym Klasztorze. W tamtejszej sali Witrażowej wystąpią rockowe Free Air, Siloe Rocker, Overthink, Po Woli i Lamya Band, zaś w Sali Gotyckiej zespoły reprezentujące scenę piosenki żeglarskiej.

W dniu Finału, w Starym Klasztorze również wystąpi plejada artystów, a wśród nich Blade Loki, zespół Hurt ze znakomitym Maćkiem Knurowskim za mikrofonem oraz warszawskie trio Dziwna Wiosna.

Nie można przegapić też koncertu "KOBIETY MAJĄ GŁOS!", czyli specjalnego kobiecego projektu WrocLove Divas, w skład którego wchodzą aż 24 wrocławskie wokalistki, znane z telewizyjnych programów The Voice of Poland, Szansa na Sukces, Must Be The Music oraz wielu innych projektów muzycznych.

Plejada gwiazd na wrocławskim Rynku

Niedzielne koncerty na wrocławskim Rynku rozpoczną się już o godzinie 9:00. Jako pierwsze rozbrzmieją niezapomniane hity z "Akademii Pana Kleksa", takie jak "Kaczka Dziwaczka", "Na wyspach Bergamutach" czy "Witajcie w naszej bajce" w wykonaniu Nikoli Wardy, Ani Szul i Wojtka Derenia.

Następnie scenę przejmie Robert Cichy, dwukrotny laureat Fryderyków, wyróżniony za albumy "Smack" i "Dirty Sun". Potem na scenę wkroczy dziecięcy zespół Rewelacja, a zaraz po nim muzycy z projektem "Gitarowe przeboje wszech czasów", którzy dostarczą słuchaczom rockowych emocji wykonując piosenki najbardziej popularne i najchętniej grywane przez gitarzystów.

O godzinie 17.40 na scenę wkroczy doskonale znany Dr Misio z Arkadiuszem Jakubikiem na czele, a zaraz po nim, o 18.50, heavymetalowy Nocny Kochanek.

Tradycyjnie na sam koniec, równolegle w wielu miastach w Polsce zostanie odpalone "światełko od nieba", będące kulminacyjnym momentem całego wydarzenia.

Zanim to jednak nastąpi na scenie wrocławskiego rynku wystąpi IPS International Choir, chór złożony z czterdziestki niesamowitych dzieci kilkunastu różnych narodowości.

Nie tylko koncerty

To jednak niejedyne atrakcje, zorganizowane we Wrocławiu w ramach WOŚP. W niedzielę 28 stycznia w Rynku powstanie specjalna Strefa Gitarowego Rekordu Świata, która niejako zapowie 22. edycję tej popularnej, majowej imprezy.

Ponadto wrocławski rynek wypełni się klasycznymi samochodami, różnorakimi motocyklami, a także sprzętem strażackim i Wodnej Służby Ratowniczej. Oprócz ludzkich wolontariuszy kwestować będą też sympatyczne Golden Retrivery.

Wszystko to po to, by pobić zeszłoroczny rekord - na walkę z sepsą udało się wówczas zgromadzić kwotę w wysokości 243 259 387,25 zł.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ng/gp

Źródło: TVN24