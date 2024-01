Finał WOŚP w Łodzi. Sztaby przygotowały wyjątkowe atrakcje dla każdego

WOŚPowe serduszka z lodu, monet i drukarki 3d

Konie z krwi i kości i mechaniczne

Do Manufaktury zawita również Krzysztof Hołowczyc ze swoim samochodem rajdowym. Na miejscu pojawią się też niezwykłe pojazdy studentów Politechniki Łódzkiej z Solar Team i Iron Warriors Team oraz auta z najwyższej półki, udostępnione do "charytatywnych przejażdżek" przez Fundację Fun&Drive.

Muzyczne wsparcie od międzynarodowych gwiazd

Finał WOŚP nie mógłby się obyć bez sceny muzycznej. Na plenerowej scenie rynku Manufaktury pojawią się zarówno lokalni artyści, jak i muzycy światowego formatu. O godz. 15:30 muzyczne wsparcie okaże Orkiestrze belgijski piosenkarz Danzel, doskonale znany z takich hitów jak "Pump It" czy "You Spin Me Round". Po nim scenę przejmą zespoły rodzime, takie jak choćby Heima, Mona Polaski czy Let See Thin. Jako ostatni podczas łódzkiego finału zaśpiewa Nick Sinckler, amerykański wokalista reprezentujący takie gatunki jak soul i r'n'b.