TVN Warner Bros. Discovery gra z WOŚP. Do wylicytowania "Londyńska przygoda z Harrym Potterem"

W ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do wylicytowania jest między innymi "Londyńska przygoda z Harrym Potterem". W aukcji TVN Warner Bros. Discovery wygrać można wycieczkę dla czterech osób do stolicy Anglii wraz z biletami do Warner Bros. Studio Tour London, gdzie czekają atrakcje dla fanów uniwersum Harry'ego Pottera.

TVN Warner Bros. Discovery gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach 32. Finału do wylicytowania jest "Londyńska przygoda z Harrym Potterem" - trzydniowa wycieczka do Londynu dla czterech osób (dwóch opiekunów oraz dwójki dzieci od 4. do 15. roku życia w dniu wycieczki) z transportem, zakwaterowaniem oraz biletami do Warner Bros. Studio Tour London.

"Zobaczycie m.in. Wielką Salę w Hogwarcie, przejdziecie się ulicą Pokątną i zanurzycie w ciemności Zakazanego Lasu. Ogromne kolekcje pięknie wykonanych i kultowych rekwizytów z uniwersum Harry’ego Pottera z całą pewnością zrobią na Was wrażenie. Odkryjecie także to, jak ogromną uwagę poświęcono każdemu detalowi na oryginalnych ubraniach uczniów Hogwartu i szatach czarodziei" - czytamy na stronie aukcji.

Tegorocznym hasłem "Płuca po pandemii"

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Płuca po pandemii". Finał dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc po pandemii dla dzieci i dorosłych.

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowych, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Dwa miliardy złotych w ciągu 31 Finałów

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od ponad 31 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym - czyli Finałom - wspiera polski system opieki medycznej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych, które przeznaczono na zakup 71,5 tysiąca najróżniejszego sprzętu medycznego. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko, Fundacja między innymi w ubiegłym roku grała na rzecz osób dorosłych. W styczniu 2023 roku udało się zebrać 243 259 387,25 zł na walkę z sepsą.

