Turcy grają z Orkiestrą. "Tyle ludzi nam pomogło i dzisiaj my chcemy pomóc"

Im też pomogli

Jak tłumaczą, to co wpłynęło na ich zaangażowanie się w WOŚP, to pomoc ze strony Polaków i Orkiestry dla ofiar zeszłorocznego trzęsienia ziemi w Turcji. - To jest taka dla nas straszna rocznica, ale też piękna, bo tyle ludzi nam pomogło i dzisiaj my chcemy pomóc WOŚP-owi i Polakom - tłumaczy Linda Alan.