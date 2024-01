Srebrne klocki na licytacjach. Przygotowanie trzech trwało łącznie 70 godzin

Ponoć są tylko trzy takie na świecie i zostały przygotowane ręcznie, specjalnie na tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - mowa o srebrnych klockach, które można licytować na aukcjach Allegro WOŚP. Tradycyjnie z Orkiestrą grają też organizatorzy i biegacze sztafety "Bieg z Pierwszej Stolicy do Stolicy", która dzisiaj wystartowała z Gniezna.

- Wszyscy kojarzą WOŚP z licytacją złotych serduszek, a my, skoro działamy w branży klockowej - postanowiliśmy zrobić srebrne klocki - mówił na antenie TVN24 Paweł Duda szerokiej publice znany jako Brodaty Geek. To juror pierwszej edycji LEGO Masters oraz YouTuber, który prowadzi popularny w naszym kraju kanał o klockach LEGO. We współpracy z marką Rosett powstały trzy limitowane zestawy, gdzie z klocków są zrobione serduszka oraz figurki: Pawła Dudy znanego jako Brodaty Geek, Patryka Ziętary z Klockowizji oraz Joanny Krysztoforskiej znanej jako Ciocia od klocków. - Klocki zostały przygotowane przez naszego kolegę, który robi biżuterię - opowiada Paweł Duda. Przygotowanie trzech srebrnych klocków trwało łącznie 70 godzin.

Klocki - jak czytamy w opisie aukcji Allegro, wykonane są ze srebra wykonane ze srebra 925. Zestaw składa się z czerwonego serca, dedykowanej minifigurki oraz srebrnego klocka.

Jak przekazał na antenie TVN24 Paweł Duda są kompatybilne z innymi klockami, a to oznacza, że można go wkomponować w dowolny zestaw. - Są tylko trzy takie na świecie, nie ma ich więcej, więc tym bardziej - nie tylko fanów klocków zachęcam do tego, aby licytować - zaapelował.

Przebiegną 300 km z Gniezna do Warszawy dla WOŚP

Kilkudziesięciu biegaczy i rowerzystów wystartowało dzisiaj z Gniezna i biegnie do Warszawy, aby w niedzielę uczestniczyć w finale WOŚP. Ów "Bieg z Pierwszej Stolicy do Stolicy" to już tradycja. Uczestnicy biegną w sztafecie, a po drodze zbierają pieniądze dla Orkiestry.

Trasa biegu prowadzi m.in. przez: Witkowo, Wrześnię, Strzałkowo, Słupcę, Konin i Sochaczew, a biegacze zmieniają się co około 10 kilometrów. - Mieszkańcy różnych miejscowości wystawiają swoje stoiska, aby przywitać biegaczy, ale takim największym miejscem jest Witkowo, które co roku wita nas szczególnie - są flary, oklaski, syreny, wiec biegacze dostają tyle energii, że mają chęć i gotowość do dalszej trasy - mówił na antenie TVN24 jeden z organizatorów biegu.

Uczestnicy tej wyjątkowej sztafety pokonają w sumie około 300 kilometrów. W niedzielę o godzinie 20:50 pojawią się na antenie TTV.

W ciągu pięciu edycji sztafety "Bieg z Pierwszej Stolicy do Stolicy" udało się zebrać około 130 tysięcy złotych.

