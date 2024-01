WOŚP 2024. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Relacja

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to 1680 sztabów - w tym 101 zagranicznych, aukcje internetowe, koncerty, pikniki i wydarzenia sportowe i tradycyjne Światełko do Nieba. 31. Finał WOŚP to także prawie 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. A wszystko to dla zdrowych płuc. Jak gra Orkiestra? Ile zebrano już pieniędzy? 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy relacjonujemy na żywo w tvn24.pl i na antenie TVN24. Sprawdź!