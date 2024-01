WOŚP 2024. Prof. Henryk Mazurek: musimy utrzymać zdrowy oddech przez całe życie

WOŚP kupuje najnowocześniejszy sprzęt

- Potrzebny nam jest sprzęt nowoczesny. Mamy szerokiej gamy sprzęt, który służy do badań czynnościowych, czyli takich, które mierzą pojemność płuc, drożność oskrzeli czy procesy metaboliczne. Sprzęt jest już w znacznej części wyeksploatowany, w związku z tym potrzebujemy sprzętu do badań czynnościowych. Do takiego rodzaju badań zalicza się badanie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym przez nos. Umożliwia ono diagnozę pierwotnej dyskinezy rzęsek. Choroby, która tak jak mukowiscydoza, zaburza funkcjonowanie układu oddechowego, ale jest znacznie trudniejsza do rozpoznania - tłumaczył Mazurek