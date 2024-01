Pamiątki z kultowego serialu Barei na licytacji WOŚP

W "Zmiennikach" Stanisława Barei Mieczysław Hryniewicz grał taksówkarza Jacka Żytkiewicza. Bohater nosił na swoim ręku zegarek, który teraz może należeć do ciebie - wystarczy wygrać aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo zwycięzca dostanie telewizyjną przepustkę oraz koszulkę z podpisem aktora.

Mieczysław Hryniewicz, znany z roli Jacka Żytkiewicza z kultowego serialu Stanisława Barei "Zmiennicy", od lat wspiera WOŚP. W zeszłym roku zamienił w dzień finału swoją żółtą taksówkę na samochód elektryczny i za wsparcie WOŚP datkiem do puszki obwoził chętnych na fotelu pasażera po Tarnowie Podgórnym.

Tym razem w WOŚP włączył się w nieco inny sposób - przekazał na licytację pamiątki z planu filmowego.

- Znalazłem w szufladzie zegarek, który przez piętnaście odcinków nosiłem w "Zmiennikach" - mówi.

Mieczysław Hryniewicz z Jurkiem Owsiakiem Allegro

Zegarmistrz go odpicował

To zegarek radzieckiej marki Zaria. Jest w pełni sprawny, z oryginalnym paskiem. - Bardzo dobrze działa. Zegarmistrz, jak dowiedział się, że to na Orkiestrę, ładnie go wyczyścił - tłumaczy.

Co ciekawe, nie był to wcale filmowy rekwizyt. - To mój zegarek, ja go normalnie nosiłem - wyjaśnia Hryniewicz.

Pamiątki ze "Zmienników" wystawione na aukcji WOŚP Allegro

Na tej samej licytacji aktor wystawił kartę-przepustkę telewizyjną. - To była moja wejściówka do telewizji - mówi. Jest na niej jeszcze robocza nazwa serialu - "Taksówkarz".

A to nie wszystko. Do kompletu jest jeszcze koszulka Levisa w rozmiarze XXL, podobna do tej, jaką nosił grany przez Hryniewicza taksówkarz, na której aktor złożył swój autograf.

Koszulka z autografem aktora Allegro

WOŚP gra od 31 lat

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 31 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym - czyli Finałom - wspiera polski system opieki medycznej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych, które przeznaczono na zakup 71,5 tysiąca najróżniejszego sprzętu medycznego. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłym roku grała na rzecz osób dorosłych. W styczniu 2023 roku udało się zebrać 243 259 387,25 zł na walkę z sepsą.

Autor:FC/tok

Źródło: tvn24.pl