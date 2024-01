WOŚP zaopatrzy 64 oddziałów w całej Polsce. "Kupimy urządzenia najnowocześniejsze"

Jak podkreśla, dorośli chorowali dużo częściej i ciężej. Ale nie oznacza to, że choroba omijała dzieci. - To są przede wszystkim dzieci z najmłodszych grup wiekowych: noworodki, niemowlęta, ale także te z pewnymi obciążeniami, trochę innymi niż osoby dorosłe - są dzieci otyłe, chorujące na cukrzycę, takie które wcześniej już miały uszkodzone płuca przez jakąś poważną chorobę układu oddechowego - one potrafiły chorować bardzo ciężko - tłumaczy Krenke.

Sprzęt trafi do 49 oddziałów pulmonologii dorosłych i 15 dziecięcych. - Wiemy, że będziemy kupowali sprzęt do diagnostyki w trzech grupach. Do diagnostyki obrazowej - to będą drogie bardzo urządzenia: rezonans magnetyczny, tomografy komputerowe, aparaty ultrasonograficzne, rentgeny również do diagnostyki czynnościowej czyli spirometry (...) Bardzo dużo sprzętu endoskopowego - dzisiaj mamy urządzenia, które pozwalają nawigować wewnątrz dróg oddechowych, wewnątrz oskrzeli, pozwalają oceniać ruch rzęsek, pozwalają na ocenianie stopnia uszkodzeń dróg oddechowych. To jest cała grupa diagnostyczna. Poza tym będziemy kupowali bardzo dużo urządzeń do rehabilitacji (...) Wiemy na pewno, że kupimy urządzenia najnowocześniejsze - podkreśla prof. Bohdan Maruszewski, kardiolog dziecięcy, współtwórca WOŚP.