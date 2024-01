Wyjątkowa aukcja dla WOŚP. Owsiak: to przypomnienie, że nie mamy dwóch krajów pod tytułem Polska

Fragment drutu kolczastego z koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej to jeden z przedmiotów, który został wystawiony na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawdziwy unikat przekazały za pośrednictwem rodziców trzyletnie bliźniaki Lena i Filip Sosnowscy, których życie zostało uratowane dzięki sprzętowi z serduszkami WOŚP. - Nieprawdą jest, że są dwa państwa koreańskie. To kiedyś runie - mówił prezes WOŚP Jerzy Owsiak. - To także jest przypomnienie, że nie mamy dwóch krajów pod tytułem Polska - dodał. Przedmiot wciąż można licytować.

Drut kolczasty z koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej

Podarunek od Leny i Filipa

Lena i Filip spędzili w szpitalu 65 dni. "Przez cały pobyt w szpitalu mieliśmy styczność z rzeczami, z którymi zdecydowana większość z Was - na szczęście - nie musiała mieć do czynienia i pewnie nigdy mieć nie będzie: respiratory, inkubatory, CEPAP-y, aparaty Infant Flow, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, fotele do kangurowania. Część z Was może nawet nie wie, do czego służą" - czytamy w aukcji.