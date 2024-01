WOŚP we Wrocławiu. Na aukcjach dzień z prezydentem, atrakcje z piłkarzami lub przejażdżka wyścigówką

W tym roku WOŚP odbędzie się pod hasłem: "Tu wszystko gra! OK! Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Po raz kolejny będą zbierane środki na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali. Sprawdziliśmy, co można wylicytować we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku.