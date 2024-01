Jurek Owsiak w miniaturze. Jako hydrant, motorniczy tramwaju z klocków i muppet

Ma około metra wysokości, szeroki uśmiech, odpowiedni ubiór do pracy i przypomina postać z kreskówki - tak wygląda hydrant z wizerunkiem Jerzego Owsiaka. Każdy może zostać szczęśliwym posiadaczem jedynego w swoim rodzaju dyrygenta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystarczy wygrać licytację.

Hydranta Jureczka można będzie zobaczyć podczas finału WOSP na Międzynarodowych Targach Poznańskich, a wylicytować go w internecie. Wyprodukowała go firma produkująca hydranty z Gniezna. "Ozdoba w kształcie strażaka i jednocześnie podobizna Jurka Owsiaka przyciąga wzrok i dodaje charakteru otoczeniu. To idealny wybór dla miast, gmin, instytucji, firm czy też osób prywatnych, którzy chcą nadać swojej przestrzeni prywatno-publicznej unikalny wygląd, jednocześnie nie rezygnując z funkcjonalności i bezpieczeństwa" - czytamy w opisie aukcji.