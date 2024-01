Obraz, wyborcza przepustka, dzień w Sejmie albo specjalne wydanie "Wstajesz i wiesz". Aukcje TVN24 dla WOŚP

Kostka na mikrofon z autografem Igi Świątek, książka odsłaniająca sejmowe kulisy z podpisami jej bohaterów, dzień spędzony w Sejmie albo telewizyjnym studiu, czy wspólne aktywności sportowe z dziennikarzami. Takie różnorodne atrakcje dla uczestników licytacji WOŚP przygotowali dziennikarze TVN i TVN24.

28 stycznia 2024 roku odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Towarzyszy mu motto: "Tu wszystko gra OK!". W serwisie Allegro pojawiły się licytacje organizowane przez dziennikarzy TVN i TVN24. Zysk z tych aukcji przekazany zostanie WOŚP.

Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska na aukcję przekazała pamiątkową przepustkę z wyborów 15 października 2023 roku. Przepustka ta pozwalała na udział w wyborach po zakończeniu ciszy wyborczej w komisji wyborczej nr 280 na warszawskiej Woli, gdzie głosowanie zakończyło się po północy. Zwycięzca aukcji będzie mógł odebrać pamiątkowy dokument od Wójcikowskiej w towarzystwie Jolanty Ławrynowicz-Filipiak, która wzruszyła widzów mówiąc o historycznej frekwencji: "dziękuję Rodacy". Reporterka zaproponowała, żeby spotkanie odbyło się w pizzerii, która dostarczyła jedzenie do lokalu wyborczego.

Wyborcza "przepustka" od Mai Wójcikowskiej TVN24

Dziennikarz TVN24 i współprowadzący program "Wstajesz i wiesz" TVN24 Rafał Wojda wystawił na aukcję WOŚP 2024 obraz własnego autorstwa. Podpisana przez autora praca jest zatytułowana "Politycy wyklęci czyli opowieści z mchu i paproci". "Na tym płótnie jest sporo kolorów, jest to akryl soczyście położony pod wszystko mówiącym tytułem" - czytamy w opisie aukcji. "Osoba, która wylicytuje ten obraz będzie mogła nadać temu obrazowi dowolny tytuł i powiesić go w dolnym miejscu" - brzmi opis.

Rafał Wojda przekazał obraz swojego autorstwa TVN24

Reporter Artur Molęda na licytację wystawił kostkę na mikrofon, która zwiedziła z nim kawał świata. "Wyjątkowa jest z dwóch powodów: przede wszystkim z każdej strony ma logo TVN24, a z jednej strony ma autograf naszej mistrzyni, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba - Iga Świątek! Kilka miesięcy temu byłem na spotkaniu prasowym właśnie z Igą i poprosiłem, żeby podpisała mi się na mikrofonie. I jest, zrobiła to! Jedyny taki egzemplarz na świecie, kostka TVN24 z autografem Igi Świątek, na szczytny cel, ode mnie na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" - czytamy w opisie przedmiotu na Allegro.

Dzień w Sejmie i studiu TVN24

Arleta Zalewska z "Faktów" TVN wystawiła z kolei możliwość spędzenia z nią jednego dnia w Sejmie. "Jeśli chcesz zobaczyć z bliska kulisy pracy sejmowych reporterów to właśnie teraz będziesz mieć do tego okazję! To tu bije serce polskiej polityki przy Wiejskiej w Warszawie - a ja zapraszam Was na niezwykłą wycieczkę po tym miejscu. Pokażę Wam kulisy pracy nie tylko dziennikarzy, ale też polityków" - zachęciła dziennikarka. W tym przypadku również zwycięzca będzie mógł zabrać ze sobą osobę towarzyszącą.

Arleta Zalewska wystawiła na aukcję WOŚP, możliwość spędzenia z nią jednego dnia w Sejmie TVN24

Marta Kuligowska zachęca do wylicytowania spotkania z nią i redakcją programu "Polska i Świat" i spędzenia całego dnia w studiu TVN24 w Warszawie. "Czeka Was dzień pełen wrażeń - od porannego Kolegium o godzinie 9:45 aż do wieczornej emisji programu o godzinie 21:00! Będziecie mieć okazję wyjazdu na zdjęcia z jednym z reporterów oraz spędzenia wspaniałego popołudnia pod skrzydłami Marty Kuligowskiej" - zaznaczono w opisie. W realizacji aukcji będą mogły wziąć udział dwie osoby.

Dziennikarze TVN24 Justyna Kosela oraz Łukasz Jedliński zapraszają do licytacji wyjątkowej audycji "Pamiątkowy poranek 'Wstajesz i wiesz' TVN24 nagrany specjalnie dla Państwa". "Bohaterami poranka 'Wstajesz i wiesz' w TVN24 będą tym razem nie politycy, a ktoś z Państwa bliskich. Proszę sobie wyobrazić program o na przykład trzecich urodzinach Zosi, szóstych małego Henia albo z okazji rocznicy ślubu dziadków czy imienin Państwa lub kogoś z rodziny" - czytamy w opisie aukcji. W wyjątkowym nagraniu w studiu oraz z oprawą graficzną TVN24 mogą wziąć udział zwycięzcy aukcji. Przewidziano, że maksymalnie dwie osoby mogą współtworzyć to wyjątkowe nagranie.

Pamiątkowy poranek w TVN24 z Justyną Koselą i Łukaszem Jedlińskim TVN24

WOŚP 2024. Sport z dziennikarzami TVN24

Reporterka TVN24 Agata Adamek zaproponowała wspólne pływanie na SUP-ie. Miejsce nie zostało jeszcze określone. "Falujący Bałtyk, rzeka czy spokojne jezioro? Powiosłujmy razem! Ze zwycięzcą aukcji ustalimy gdzie, jak i kiedy będziemy wiosłować" - czytamy w opisie aukcji. "Dobra zabawa, mnóstwo śmiechu, SUP-er przygoda - to wszystko gwarantowane! :) Oprócz dobrej zabawy oczywiście - dobry trening, bo to wcale nie lekki i łatwy sport! To może być Twój pierwszy raz na SUP-ie, ale na pewno nie ostatni. A może to ja zostanę z tyłu, bo jesteś SUP-er mistrzem albo mistrzynią? Wchodzę w to, a Ty?! :)" - zachęca Agata Adamek.

Grzegorz Kajdanowicz i Konrad Piasecki w ramach WOŚP zaproponowali zwycięzcy licytacji wspólną grę w padla. "Padel, jako dyscyplina sportowa, łączy w sobie cechy gry w tenisa i w squasha. Ostatnimi czasy bije rekordy popularności wśród fanów sportów rakietowych" - wyjaśniono w opisie aukcji.

Wspólną grę zwycięzcy licytacji, tyle że w kręgle, zaoferował także Adrian Mielnik, mistrz Polski gwiazd w tej dyscyplinie. "Po spotkaniu Adrian zaprasza na wspólną rozmowę o sporcie i show-biznesie przy pysznej włoskiej pizzy :) Czeka na Ciebie niezapomniany czas na kręgielni, podczas którego nauczysz się tajników tej fascynującej dyscypliny od prawdziwego eksperta!" - czytamy w opisie licytacji.

I jeszcze jedna wspólna aktywność sportowa - trening na siłowni z prowadzącą programy informacyjneTVN24 Joanną Kryńską. "Rozgrzejmy się wspólnie podczas ćwiczeń! Nigdy nie jest łatwo, ale zawsze jest dobrze! Dla każdego kto chciałby odbyć godzinny trening personalny w moim towarzystwie z trenerem Robsonem, zapraszam. Wylejmy tu siódme poty i bawmy się świetnie! Gwarantujemy dobry wycisk!" - zachęca Kryńska.

Czekoladki z Białego Domu, książki autorstwa dziennikarzy TVN24

Michał Sznajder przygotował dla chętnych do wsparcia WOŚP "niespodziankę prosto z Białego Domu". "Latem tego roku relacjonowałem obchody Święta Niepodległości w rezydencji Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przy tej okazji niestety zgubiłem okulary przeciwsłoneczne. Dwa dni później pojechaliśmy z operatorem, Marcinem Wyszogrodzkim sprawdzić, czy może się nie znalazły i nie trafiły do biura rzeczy znalezionych. Mimo najszczerszych chęci, w Białym Domu tych konkretnych okularów nikt nie znalazł. Ale 'na pocieszenie' pracownik Białego Domu przekazał nam najprawdziwsze prezydenckie czekoladki" - pisze Sznajder. I dodaje, że do zestawu dołączył prezydencką pieczęć.

Reporter "Faktów" TVN Jacek Tacik przekazał na licytację egzemplarz swojej książki "Jak nie lubić Żyda?". Jest to wyjątkowy egzemplarz, ponieważ posiada podpisy nie tylko autora, ale również prof. Jana Tomasza Grossa, prof. Jana Grabowskiego i dr. hab. Michała Bilewicza. Wspomnieni naukowcy wzięli udział w debacie na Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowanej przy okazji premiery książki. Ponadto zwycięzca tej aukcji wspólne zdjęcie uczestników tej debaty.

Jacek Tacik przekazał wyjątkowy egzemplarz swojej książki TVN24

Radomir Wit na aukcję wystawił swoją książkę "Sejm Wita". W opisie zaznaczono, że będzie to egzemplarz "z podpisami wszystkich bohaterów i bohaterek książki - Justyny Dobrosz-Oracz, Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, Karoliny Lewickiej, Rocha Kowalskiego, Patryka Michalskiego oraz oczywiście samego Radomira Wita". Sejmowy reporter TVN24 przekaże swoją książkę zwycięzcy licytacji osobiście, podczas spotkania przy kawie.

Autor:kgo, pb//am, mrz

Źródło: Allegro, tvn24.pl