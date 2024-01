"Wiemy, że idzie w najlepsze ręce". Milion złotych od Warner Bros. Discovery dla Orkiestry

Kieli: my tym żyjemy

Mówiła, że 32 lata WOŚP to "kupa historii". - Wiem od bardzo wielu ludzi, że ci, którzy znaleźli się w szpitalach z dziećmi, wszyscy zobaczyli bijące serce orkiestry. To jest niesamowite, jak wielu ludzi to dotknęło, jak wielu ludziom to pomogło, jak wielu ludzi przez to wyzdrowiało. Trzeba pogratulować Orkiestrze i Jurkowi Owsiakowi za to, co i na jaką skalę zrobił - mówiła..