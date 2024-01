Żywy dowód, że nie wywieziono jej do Niemiec. Kostka ze Starego Rynku w Poznaniu na licytacjach WOŚP

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawił kostki brukowe, które przed remontem znajdowały się na Starym Rynku w Poznaniu. "Nie została sprzedana do Niemiec ani do Szwecji" - podkreśla.

Narosło wokół niej wiele mitów

Wokół wielkiej wymiany nawierzchni narósł w Poznaniu mit o rzekomej sprzedaży "starej, zabytkowej" kostki brukowej do Niemiec . Choć urzędnicy wiele razy podkreślali, że zdemontowana kostka trafiła do magazynu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ulicy Pułaskiego, to nieprzekonanych nie przekonali. Podobnie jak tych, którzy wskazywali na historyczną wartość kostki, podczas gdy położono ją w latach 1964-65.

Teraz dochód z kilku z takich kostek zasili budżet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "To wyjątkowa i niepowtarzalna okazja, by wylicytować część historii - kostkę, która przez kilkadziesiąt lat leżała na poznańskim Starym Rynku. Nie została sprzedana do Niemiec ani do Szwecji - ale można ją dziś wylicytować dla WOŚP!" - zachęca Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.