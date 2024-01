WOŚP 2024. Kosmiczna aukcja od polskich naukowców Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych

- Wspólnie z grupą polskich ekspertów oprowadzimy zwycięzcę po miejscach na co dzień niedostępnych dla publiki. To tutaj, przy pomocy ponad dwóch tysięcy inżynierów z całej Europy, rozwijane są oraz testowane technologie kosmiczne - mówi Siemiński w rozmowie z Hubertem Kijkiem z TVN24 BiS.

ESTEC. Coraz liczniejsza reprezentacja Polaków

Kontroler projektów Centrum Obserwacji Ziemi ESA przypomina, że to w ESTEC testowano pojazd "Solar Orbiter". Testowano również satelity nawigacyjne Galileo. - U nas w centrum urządzenia te przechodzą rygorystyczne testy. Ostatnio były to również satelity do obserwacji Ziemi EarthCARE, które tworzymy we współpracy z Japońską Agencją Kosmiczną - dodał.