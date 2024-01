Kasia Kieli: WOŚP to fenomen na skalę światową. Niech gra jak najgłośniej

Chcemy, żeby ta Orkiestra grała jak najgłośniej, jak najszerzej, bo robi coś niesamowitego. To jest fenomen na skalę światową, takiej skali nie ma chyba nikt na świecie i chcemy, żeby była jak największym sukcesem - mówiła w "Dzień Dobry TVN" Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już trwa. W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata, niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji. Jak informuje Fundacja, pierwsze zamknięte wydarzenia odbyły się już w grudniu ubiegłego roku. Tegoroczny Finał oficjalnie ruszył o godzinie 8.25.

Zgodnie z celem tegorocznej zbiórki "Płuca po pandemii" środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu "do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych". Finałowi towarzyszy hasło "Tu wszystko gra OK!". Wszystkie najważniejsze wydarzenia cały dzień będą transmitowane bądź relacjonowane na antenach TVN, TTV, TVN24 oraz w portalu tvn24.pl.

Gościnią "Dzień Dobry TVN" była Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN. - Już ta suma, którą mamy na samym wstępie, robi wrażenie - stwierdziła. Po godzinie 10.00 licznik WOŚP wskazywał na zebrane ponad 47 mln zł.

Po raz ósmy głównym partnerem medialnym Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest TVN Warner Bros. Discovery. - Ja myślę, że to jest gdzieś tutaj, w naszym sercu, w naszych sercach. Cieszę się, że jesteśmy partnerem, ale cieszę się także, bo jesteśmy głównym partnerem od ośmiu lat. Cieszę się także, że w tym roku dołączają do nas także inne telewizje - powiedziała.

Jak dodała, "jest to ważne, bo chcemy, żeby ta Orkiestra grała jak najgłośniej, jak najszerzej, bo robi coś niesamowitego". - To jest fenomen, to jest fenomen na skalę światową, takiej skali nie ma chyba nikt na świecie i chcemy, żeby była jak największym sukcesem - zaznaczyła.

Pytana o to, jakim wyzwaniem jest relacjonowanie Finału Orkiestry, odpowiedziała: - To jest wielkie dla nas przedsięwzięcie. Jest to jednak produkcja na żywo, przez cały dzień, z bardzo wielu lokalizacji. To są kilkaset osób, które są w to zaangażowane.

Jedną z aukcji Finału jest "Londyńska przygoda z Harrym Potterem" wystawiona przez TVN Warner Bros. Discovery. - Zapraszamy, bo to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, którą my możemy dać. To jest zwiedzanie studiów Harrego Pottera. Są tam wszystkie oryginalne dekoracje i różnego typu inne rzeczy, kostiumy z kultowych filmów - mówiła Kasia KIeli.

- Ale oprócz tego mamy jeszcze wiele innych atrakcji - dodała.

Kasia Kieli (President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN) w "Dzień Dobry TVN"

