Owsiak: ten Finał już jest niezwykły

Niezmiennie od 32 lat mówimy Polakom: bądźmy razem i ten dzień będzie dla was niezwykle miły - powiedział Jurek Owsiak w rozmowie z TVN24. Szef WOŚP ocenił, że 32. Finał Orkiestry "już jest niezwykły".

Po godzinie 8 Jurek Owsiak oficjalnie rozpoczął 32. Finał WOŚP. Z dyrygentem Orkiestry rozmawiali później prezenterzy TVN24 Joanna Kryńska i Łukasz Jedliński, którzy pytali o to, jakie są jego przewidywania na 32. Finał. - On już jest niezwykły. On już jest bardzo zaskakujący - odparł.

Owsiak zwrócił uwagę na powrót służb mundurowych w szeregi Orkiestry. - Kiedyś to był standard. Był zapach (wojskowej) grochówki na spotkaniach - wspomniał. Szef WOŚP mówił w tym kontekście także o powrocie relacji w telewizji publicznej.

Dalej mówił o uzbieranej kwocie - licznik w momencie rozmowy wskazywał na ponad 46 milionów złotych. - Tak kończyliśmy chyba osiemnasty Finał. Potrzeba było osiemnastu lat, żeby przekonać Polaków do tego, co robimy, żeby mieli zaufanie do nas. I po 18 latach osiągaliśmy taki wynik. Teraz mamy początek Finału. Gdybyśmy mieli te pieniądze w tym momencie, to już byśmy mogli pomóc w pulmonologii bardzo, bardzo poważnie - zwracał uwagę.

To, jak mówił, "pierwsza rzecz, która mówi, jaki to jest Finał". - To niezwykły Finał, w którym gramy na obu biegunach, gdzie Polacy są wszędzie, w każdym miejscu. Na Bali już zebrano pieniądze, teraz jest liczenie. W Australii już się finał odbył. Teraz gramy my - przypominał.

- To Finał bardzo nas łączący, bo mówimy o tym, że to, co pokazujemy w sprzęcie, jest czymś namacalnym. To 73,5 tysiąca urządzeń. Nie sposób tego nie zauważyć. Nie sposób, żeby to nie działało na nas i na naszą codzienność. Więc to jest taka kropka nad i, że potrafimy się łączyć w sumie cały czas trudnych czasach, w czasach dyskusji, w czasach, kiedy oceniamy, myślimy, jakie będzie jutro - mówił dalej Owsiak.

- Niezmiennie od 32 lat mówimy Polakom: bądźmy razem i ten dzień będzie dla was niezwykle miły - podkreślał.

Jurek Owsiak PAP/Leszek Szymański

Zgodnie z celem tegorocznej zbiórki "Płuca po pandemii" środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu "do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/dap

Źródło: TVN24