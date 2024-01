Jurek Owsiak o WOŚP na całym świecie i wzruszeniu. Powiedział, ile pieniędzy dali więźniowie

Jurek Owsiak, prezes Fundacji WOŚP, podziękował w "Kropce nad i" w TVN24 wszystkim, którzy zaangażowali się w niedzielny 32. Finał Orkiestry. Dodał, że "każdy starał się coś zrobić". - Przez te 32 lata Orkiestra dostarczyła, i my dostarczyliśmy, niezwykły sprzęt do szpitali. Prawie 72 tysiące urządzeń - dodał.

Jurek Owsiak na początku programu podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w 32. Finał WOŚP. - Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy w niedzielę zrobili tak pyszną zabawę, byli razem z nami. W sumie nikt nam nie przeszkadzał, (...) ja w studiu czułem się spokojny, wszystko szło fantastycznie - mówił.

Przekazał, że z jego danych wynika, że 15 393 złote, które zostały wpłacone podczas finału, pochodziło od osób osadzonych. - Bardzo dziękuję Ministerstwu Sprawiedliwości. To nie jest takie łatwe (żeby to zorganizować - red.), (...). To jest wzruszające, że każdy starał się coś zrobić - mówił dalej.

Owsiak o wsparciu WOŚP przez Wojsko Polskie

Owsiak mówił rownież o tym, że po kilku latach przerwy z WOŚP znów zagrało Wojsko Polskie.

- Jak spotkaliśmy się z nowym panem ministrem obrony narodowej, powiedzieliśmy: "Panie ministrze, żeby tylko nie było, broń Boże, żadnych rozkazów (w kwestii uczestnictwa - red.). I dopiero dzisiaj jeszcze raz mam taki czas, żeby obejrzeć (że można obejrzeć - red.) naszą bazę wojskową, która jest w Libanie i zobaczyć żołnierzy, którzy robią to od siebie, od serca - powiedział.

Dodał, że podczas tegorocznego finału zaangażowane były także inne służby, między innymi policja i służby więzienne.

- Mam bardzo uczucie, że te osiem lat zabrało nam takiej radości, samodzielności, myślenia, żeby powiedzieć, że "jesteśmy fajnymi ludźmi", (...), mam uczucie, że po tych ośmiu latach to wybuchło, (...). Ludziom jest potrzebny oklask, ludziom jest potrzebny aplauz - mówił dalej.

Mówił także o zaangażowaniu młodych ludzi w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Ta edukacja, filozofia takiego czynienia byciem pomocnym dla innych. No to jest coś niezwykłego - podkreślił.

Owsiak o tym, co się zmieniło po ośmiu latach TVN24

Owsiak: gramy na całym świecie

Owsiak mówił także o międzynarodowym wymiarze finału WOŚP-u. - Gramy na całym świecie, Polacy wywieźli ze sobą zwyczaj robienia Orkiestry. Wywozi się różne dobre rzeczy - jedzenie się wywozi, jesteśmy słynni z pierogów, a tu nagle wywozimy zwyczaj, który mówi - "robimy to my". A później nagle mieszkańcy, czy to jest na Bali, czy to jest w Vancouver, czy to jest w Melbourne, siadają i mówią: "Co wy robicie? Wygraliście jakiś mecz, że się tak świetnie bawicie?". Nie, robimy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Coś niebywałego - mówił.

- Przez te 32 lata Orkiestra dostarczyła, i my dostarczyliśmy, niezwykły sprzęt do szpitali. Prawie 72 tysiące urządzeń. Inni nas bardzo lubią, inni nas nie lubią, ale nikt nie powiedział, nikt nie podniósł ręki i nie stwierdził: "No dobrze, ale ta partia urządzeń jest zła, to były zakupy źle zrobione, te w ogóle nie wyszły, a te się nie sprawdziły"- kontynuował prezes Fundacji WOŚP.

Owsiak mówił także, ile udało się zebrać podczas tegorocznego finału. - Na koniec dnia (w niedzielę - red.) było 175 426 813 złotych. Na godzinę 16 w banku było 49 677 292 złotych - przekazał.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Niedziela, 28 stycznia, była dniem 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego cel brzmiał "Płuca po pandemii", a zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do "diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych". Po raz ósmy głównym partnerem medialnym Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest TVN Warner Bros. Discovery.

Tegoroczne wydarzenie obejmowało 1680 sztabów - w tym 101 zagranicznych, aukcje internetowe, koncerty, pikniki i wydarzenia sportowe i tradycyjne Światełko do Nieba. Finał WOŚP to także prawie 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek.

