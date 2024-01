WOŚP 2024. Jerzy Owsiak: Mamy jedną Polskę. W dniu Finału będzie zbierała dla wszystkich

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. - Mamy jedną Polskę i ta Polska będzie w dniu Finału zbierała ze wszystkimi dla wszystkich - podkreślił prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak podczas piątkowej konferencji prasowej. TVN, TVN24 i TTV oraz player.pl od samego rana będą relacjonować przebieg wydarzenia.

32. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy towarzyszy cel: "Płuca po pandemii". Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do "diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych". Orkiestra gra w tym roku z mottem: "Tu wszystko gra OK!".

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak prezentował przygotowania na niedzielny Finał. Tegoroczny sztab główny oraz studio finałowe znajdują się na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Szef Fundacji WOŚP zwrócił uwagę, że w momencie rozpoczęcia konferencji prasowej, na koncie Fundacji zadeklarowana kwota wynosiła już 36 474 399 zł, chociaż Finał oficjalnie nie wystartował. - Zajrzałem do historii. Podobne pieniądze, 32 miliony złotych, były wynikiem szesnastego finału. To pokazuje, jak mocne macie do nas zaufanie, że wiecie o tym, co robimy, że to jest bardzo przejrzyste, czytelne, dotykalne - ocenił Owsiak.

Jerzy Owsiak: gramy dla wszystkich TVN24

Owsiak: mamy jedną Polskę

- Nie mamy dwóch krain pod tytułem "Polska". Mamy jedną krainę, mamy jedną Polskę i ta Polska będzie w dniu Finału zbierała ze wszystkimi dla wszystkich. W związku z tym, jeżeli gracie z nami, wielkie dzięki. Jeżeli nie gracie, nie przeszkadzajcie - zaapelował. - Ten sprzęt będzie także pracował dla tych, którzy nas hejtują - dodał.

Owsiak przypomniał, że w tym roku Orkiestra gra w 1685 sztabach, które tworzy 120 tysięcy wolontariuszy. - Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, w tym na dwóch biegunach: północnym i południowym - zaznaczył Owsiak.

- Gramy razem, dla wszystkich razem, ekumenicznie, jesteśmy razem, za co bardzo dziękuję - podkreślał. - Sztaby zagraniczne, jak zwykle zacznie grać Australia, Melbourne, Sydney, później, jak w Nowy Rok, będziemy lecieli przez cały glob, aby ruszyć także u nas. Pierwsze wejście antenowe będzie o 8:25 u naszego nadawcy, czyli TVN, Grupa Warner Bros. Discovery. Bardzo się cieszymy, że wypracowaliśmy super system, który trafia do wszystkich, bo to i TTV, TVN24, TVN - mówił Owsiak.

- Dbamy o to, aby nasza praca była jak najbardziej wydajna, jak najbardziej doskonała i na końcu przynosiła superefekty. Dlatego (tegoroczny cel zbiórki to - red.) płuca po pandemii. Chcemy kupić sprzęt do diagnostyki, do leczenia i do rehabilitacji. Najczęściej będzie to odnowienie starego sprzętu, zużytego, który trafi do 15 placówek dziecięcych i 49 dla dorosłych - wyjaśnił szef WOŚP.

Finał WOŚP na antenach TVN Warner Bros. Discovery

Po raz kolejny TVN Warner Bros. Discovery gra wspólnie z Orkiestrą jako główny partner medialny. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie obecna przez całą niedzielę na trzech antenach TVN Warner Bros. Discovery: TVN, TTV i TVN24 oraz na player.pl.

- Po raz ósmy już jesteśmy głównym partnerem telewizyjnym Orkiestry - powiedział podczas konferencji Bogdan Czaja, Group Vicepresident Programming & Operation TVN Warner Bros. Discovery. - Skorzystam z tej okazji, żeby podziękować za te osiem lat, ale też za wszystkie te wcześniejsze lata, kiedy wspieraliśmy Orkiestrę nie jako główny partner. Wiem, że doceniacie to, że byliśmy z wami wtedy, kiedy nie wszystkim było po drodze z orkiestrą - podkreślił.

Jerzy Owsiak i Bogdan Czaja TVN/Cezary Piwowarski

Dziennikarze połączą się ze sztabami w Polsce i na świecie, a wśród gości pojawią się eksperci oraz nasze gwiazdy, którzy opowiedzą o aukcjach. - Cały dzień będzie można obejrzeć, co się dzieje zarówno tutaj, w sztabie Orkiestry, jak i na całym świecie. Jeśli ktoś akurat tego dnia jest za granicą, czy gdzieś z dala od telewizora, to też nie jest dzisiaj problem - powiedział. - Zapraszam od rana do późnej nocy na nasze anteny i mam nadzieję, że będziemy razem, wiadomo do kiedy - zaznaczył Czaja.

Finał WOŚP na antenach TVN Warner Bros. Discovery TVN24

WOŚP 2024

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 31 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym - czyli Finałom - wspiera polski system opieki medycznej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych, które przeznaczono na zakup 71,5 tysiąca sztuk najróżniejszego sprzętu medycznego. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci, część z nich grała jednak także na rzecz osób dorosłych. Podczas poprzedniego Finału, w styczniu 2023 roku, udało się zebrać 243 259 387,25 zł na walkę z sepsą. W tym roku około 120 tysięcy wolontariuszy w ponad 1600 sztabach zbiera pieniądze do tradycyjnych tekturowych puszek, a w internecie odbywają się setki internetowych zbiórek i aukcji na rzecz WOŚP.

Autor:tmw//mm

Źródło: tvn24.pl