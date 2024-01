Tak można wesprzeć WOŚP bez wychodzenia z domu

WOŚP 2024 zbiera pieniądze na zakup sprzętu na oddziały pulmonologiczne dla dzieci i dorosłych. "Płuca po pandemii" to hasło tegorocznej zbiórki. Pieniądze dla WOŚP można oczywiście wrzucić do puszki podczas niedzielnego 32. Finału, można wziąć udział w licznych aukcjach, ale można też skorzystać z innej, wygodnej formy przekazania datku.

28 stycznia, w dzień Wielkiego Finału zorganizowany zostanie bieg ulicami Warszawy. Kwota potrzebna do wzięcia w nim udziału to 75 złotych. Środki te zostaną przekazane na konto WOŚP w celu wsparcia zakupu pomp insulinowych dla kobiet w ciąży z cukrzycą. Limit 5 tysięcy miejsc na udział w biegu został już wykorzystany.

Od 15 do dnia Finału WOŚP do 28 stycznia trwają zapisy bez limitu miejsc. Wpłata jakiej musisz dokonać by wziąć udział w tym wydarzeniu to 75 złotych.