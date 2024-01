Dzień na planie z Piotrem Trojanem. Zwycięzca aukcji WOŚP zagra w nowym filmie

czytaj dalej

Na jakie działania CBA szły publiczne pieniądze? - Pojechaliśmy do Wiednia samochodami służbowymi. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - powiedział w studiu "Superwizjera" Tomasz Kaczmarek, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, znany jako agent Tomek. - Wąsik i Kamiński rozliczyli te pieniądze - dodał.