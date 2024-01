Powikłania po COVID-19 "przypominają pole bitwy". WOŚP pomoże tym, którzy "tę walkę jeszcze toczą"

Pole bitwy

Dodał, że te powikłania "przypominają pole bitwy". - Jeżeli to była drobna potyczka, nie musieliśmy jechać do szpitala, zostaliśmy w domu, zregenerowaliśmy się, to te powikłania są albo nikłe, albo szybko zanikają. Płuca też mają pewne zdolności regeneracyjne. Natomiast jeżeli ta bitwa była potężna, wielodniowa, czasami wielotygodniowa, pacjent wymagał wentylacji mechanicznej, był hospitalizowany w oddziale intensywnej terapii, to pobojowisko jest dużo większe - wyjaśnił lekarz.

Czego potrzeba pacjentom?

- To, czego nam potrzeba, to są ultrasonografy, to sprzęt do badania funkcjonalności płuc, tak zwanych badań czynnościowych, mam na myśli spirometry, bodypletyzmografy, również koncentratory tlenu. Dobrze, gdyby były one przenośne, one są dużo droższe, tak żeby taki pacjent w ogóle mógł opuścić własne mieszkanie. To jest również cała rehabilitacja i sprzęt do rehabilitacji oddechowej - wymieniał. Dodał, że potrzeba również bronchoskopów czy sprzętu do kriobiopsji.