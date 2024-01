Wizyta w "Mam Talent!" na licytacji WOŚP. "Bądźcie hojni, bo warto"

32. finał WOŚP - kiedy się odbędzie

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2024 roku. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Mottem zbiórki jest "Tu wszystko gra OK!". Zebrane fundusze dedykowane będą zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. 4. - COVID spowodował spustoszenie nie tylko w Polsce, na całym świecie. W Polsce system nie był totalnie przygotowany, to obywatele byli bardziej przygotowani - mówił Jerzy Owsiak w "Faktach po Faktach" w TVN24. Dodał, że do zaopatrzenia jest 15 oddziałów pulmonologii dziecięcej i 49 oddziałów pulmonologii dla dorosłych. - Plan jest taki, aby kupić bardzo dużo sprzętu diagnostycznego. To jest diagnostyka endoskopowa, diagnostyka obrazowa, czyli USG, rentgeny, tomografy komputerowe. To wszystko, co powinno być dostępne w każdej chwili, aby ta diagnoza była jak najszybsza - wymieniał.