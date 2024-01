Anioły od mieszkańców schroniska na aukcjach WOŚP 

Mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sanoku (woj. podkarpackie) włączają się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podarowali anioły, które można licytować na aukcjach internetowych. Sami zaprojektowali, odlali i pomalowali figurki. - Anioł to symbol miłości bliźniego, właśnie dlatego je przygotowujemy - wyjaśnia pan Aleksander, mieszkaniec schroniska.

W sali terapii zajęciowej trwają ostatnie prace. Jeszcze kilka szlifów i pociągnięć pędzlem i kolejna figurka anioła jest gotowa. Jak kilka innych trafi na tegoroczne aukcję WOŚP na Allegro.

Podopieczni Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sanoku od lat włączają się w działania miejscowego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Zostaliśmy zaproszeni do współpracy kilka lat temu i od tego czasu współpracujemy i - na tyle, na ile możemy - pomagamy - uśmiecha sią Anna Grzeszczak, terapeutka zajęciowa.

Co roku mieszkańcy schroniska przygotowują na aukcje WOŚP figurki aniołów. - Za każdym razem są inne. Nie wiemy wcześniej, jak będą wyglądały, więc jest to dla nas niespodzianka - mówi Wacław Borowy ze sztabu WOŚP w Sanoku.

Anioły, które w tym roku trafią na aukcje WOŚP tvn24.pl

Odlewają, szlifują i malują anioły

Przygotowania figurek ruszają kilka tygodni przed finałem WOŚP. - Najpierw wybieramy wzór i odlewamy formę, która musi kilka dni schnąć i dobrze zastygnąć. Kiedy jest gotowa wlewamy do niej gips ceramiczny i taki aniołek musi schnąć kilka kolejnych dni. Po wyjęciu go z formy - co nie udaje się za każdym razem, bo figurki wbrew pozorom są delikatne i czasem się nam niszczą - dobieramy odpowiednią kolorystykę i panowie najpierw szlifują figurki, a później je malują i przyozdabiają brokatem - opowiada pani Anna.

Przygotowanie figurek trwa kilka tygodni tvn24.pl

"Anioł to symbol miłości bliźniego"

Anioły co roku są inne, za każdym razem niepowtarzalne i wyjątkowe, a przede wszystkim - przygotowane i podarowane od serca. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to bardzo dobra inicjatywa. Co roku przekazuje pieniądze na cele dobroczynne, nie tylko dla dzieci, ale i dla osób starszych. Bardzo się cieszę i mam ogromną satysfakcję, że i ode mnie ta jedna cegiełka idzie na ten szczytny cel - mówi pan Aleksander, mieszkaniec schroniska.

W schronisku mieszka od kilkunastu lat. Kiedyś był historykiem, uczył w jednej z krakowskich szkół. Po godzinach był wychowawcą w zakładzie poprawczym. Pomagał "trudnej młodzieży" wyjść na prostą. - Anioł to symbol miłości bliźniego, właśnie dlatego przygotowujemy anioły. Jest takie przykazanie: "Miłuj bliźniego jak siebie samego". I tym się kierujemy - mówi pan Aleksander.

Jeszcze ostatnie szlify i anioł będzie gotowy tvn24.pl

- Panowie bardzo chętnie włączają się w akcję. Możliwość zaangażowania w tak szczytny cel daje im ogromną radość i satysfakcję. Nam też sporo osób pomaga. Chcemy się jakoś odwdzięczyć i stąd nasze zaangażowanie w WOŚP - mówi pani Anna.

- Na tyle, na ile możemy, wspieramy i będziemy wspierać wszelkie działania, które mają na celu niesienie pomocy innym. My też tę pomoc z różnych stron otrzymujemy. Chcemy, choć tym drobnym gestem, odwdzięczyć się za okazane nam wsparcie - dodaje Alicja Kocyłowska, prezeska Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Sanoku, które prowadzi schronisko dla mężczyzn w kryzysie bezdomności.

Licytuj i pomagaj

Figurki można licytować na aukcjach Allegro WOŚP w Sanoku. - Anioły co roku cieszą się zainteresowaniem. Zdarzało się, że licytowały się za naprawdę spore kwoty. Wysyłamy je do ludzi z całej Polski. Jesteśmy bardzo wdzięczni kierownictwu i mieszkańcom schroniska, że wspierają nasze działania, a Państwa za pośrednictwem portalu tvn24.pl chcielibyśmy gorąco zachęcić do licytowania tych pięknych figurek i wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zachęca Wacław Borowy.

Na aukcje trafiły trzy figurki aniołów. Jedną z nich można licytować tutaj. Pozostałe na aukcjach Allegro WOŚP w Sanoku.

Mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sanoku z aniołami, które przygotowali na finał WOŚP tvn24.pl

32. Finał WOŚP

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2024 roku. W tym roku Orkiestra gra pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Towarzyszy mu motto: "Tu wszystko gra OK!" Celem zbiórki będzie zakup nowoczesnego sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W tym roku tylko w samej Polsce zarejestrowanych zostało prawie 1600 sztabów, za granicą ponad 100.

