Suknia Lewandowskiej, mecz z Podsiadłą, grzyby z Piechocińskim. Gwiazdy nadal grają dla WOŚP

Choć 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami, wiele aukcji nadal trwa. Wylicytować można między innymi walizkę Martyny Wojciechowskiej, suknię ślubną Anny Lewandowskiej czy grzybobranie z Januszem Piechocińskim.

W niedzielę odbył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, a tegoroczne hasło brzmi: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

Po raz kolejny Fundacja WOŚP zwróciła się ze specjalną prośbą do ludzi z życia publicznego, muzyków, aktorów, sportowców, polityków o przekazanie jakiegoś przedmiotu na rzecz 32. Finału WOŚP. Odzew na apel okazał się bardzo szeroki, a do Fundacji zaczęły napływać wyjątkowe aukcje od wyjątkowych ludzi. Wiele gwiazd opublikowało w mediach społecznościowych zdjęcia i filmiki, którymi wyrażają wsparcie dla Orkiestry.

WOŚP 2024. Aukcje gwiazd

Fani Dawida Podsiadły mają wyjątkową okazję rozegrać z nim mecz w badmintona. Muszą jednak liczyć się z kosztami - w poniedziałek cena przekroczyła 40 tys. zł. Aukcja potrwa do 7 lutego. "Jeżeli myślisz, że podołasz, możesz zmierzyć się z nieoficjalnym mistrzem Dąbrowy Górniczej. A jeżeli to twoja pierwsza styczność z tym królewskim sportem to spokojnie, na miejscu będzie trener i Wasze spotkanie rozpocznie się od niezbędnego wprowadzenia. Licytowany trening odbędzie się w uzgodnionym terminie w 2024 roku w klubie Kahuna w Warszawie" - czytamy na stronie aukcji.

Anna Lewandowska wystawiła na aukcji swoją suknię ślubną, zaprojektowaną przez Macieja Zienia z okazji 10 rocznicy ślubu na uroczystość odnowienia przysięgi z Robertem Lewandowskim. Licytacja trwa do poniedziałku 29 stycznia. Cena z poniedziałkowego poranka to 11 tys. zł. Wylicytować można także zaproszenie na obóz Camp By Ann.

Muzyk Wojtek Mazolewski wystawił na aukcji kapelusz z koncertów i płytę z autografem. "Nie ma nic piękniejszego niż pomoc drugiemu człowiekowi" - zachęca słynny basista jazzowy.

"Oto rysunek, który przeznaczyłem na 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Syzyf na rysunku mówi, że oddzwoni, choć wiadomo, że będzie miał z tym problem" - pisze we wprowadzeniu do swojej aukcji Andrzej Mleczko. Znany rysownik pisze, że uroczyste przekazanie obrazu zwycięzcy licytacji, która potrwa do 9 lutego, może odbyć się w jego Galerii Autorskiej w Krakowie.

Wizytę na planie "Mam Talent!" zgłosiła do licytacji nowa jurorka show Julia Wieniawa. - Żebyście mogli zobaczyć kulisy powstawania naszego programu, żebyście mogli poznać nas, jurorów, oraz prowadzących, żebyśmy mogli sobie pogadać i żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Myślę, że będzie fajnie, więc licytujcie i bądźcie hojni, bo warto - zachęca na Instagramie. Aukcja trwa do 9 lutego, a na jej koncie już zadeklarowano (do poniedziałku) 15 tys. zł.

Piosenkarka Julia Żugaj przekazała na WOŚP statyw na mikrofon, który towarzyszył jej podczas całej trasy koncertowej pod nazwą Świąteczne Harmonie. "Wszystkie ozdoby, takie jak gałązki sztucznej choinki, bombki i światełka, pozostają nienaruszone, tworząc niepowtarzalny świąteczny klimat. Dodatkowo, każda śrubka, każda rysa na statywie jest świadectwem intensywności i emocji, które towarzyszyły mi podczas każdego występu" - czytamy w opisie. Aukcja potrwa do 9 lutego, a kwota już przekroczyła 9 tys. zł.

Aktor Artur Barciś wystawił w tegorocznym Finale obraz swojego autorstwa pt. "Anioły, ludzie i ...". "Obraz jest impresją na temat czasów, w których żyjemy. Ciemne barwy, to czas, który minął, kolorowe to czas, który nadszedł. Dzieci z balonikami, to nadzieja na otwartość, tolerancję i radość życia. Tytuł 'Anioły, ludzie i ...' daje szansę na dopowiedzenie własnej interpretacji." - pisze Barciś. Obraz to akryl na płótnie o wymiarach 50 x 60cm. Podczas aukcji, która potrwa do 7 lutego, już do poniedziałku zadeklarowano kwotę ponad 30 tys. zł.

WOŚP 2024. Aukcje dziennikarzy

Martyna Wojciechowska postanowiła wystawić na aukcji walizkę z programu "Kobieta na krańcu świata" oraz spotkanie, podczas którego dziennikarka osobiście przekaże ją zwycięzcy i opowie o przygodach, które miały miejsce podczas nagrywania ostatniego sezonu programu. Aktualna cena (poniedziałek 29 stycznia) - ponad 15 tys. zł.

Damian Michałowski i Sebastian Szczęsny wystawili na aukcji wizytę w studiu skoków narciarskich, podczas której będzie można zobaczyć jak wygląda przygotowanie programu, podejrzeć pracę w reżyserce, uczestniczyć w próbach i obejrzeć program nie przed telewizorem, a "od kuchni", zza kamery. Cena na poniedziałkowy ranek - 6 tys. zł.

Michał Figurski na aukcji umieścił swoją autobiografię pt. "Najsłodszy" z autografem oraz spotkanie w dowolnej warszawskiej kawiarni. Licytacja potrwa do 9 lutego.

WOŚP 2024. Aukcje polityków

Nadal licytować można wystawiony przez premiera Donalda Tuska automatyczny, pozłacany ołówek Władysława Sikorskiego, który generał otrzymał w trakcie podróży do Stanów Zjednoczonych od Przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wyjątkowa pamiątka osiągnęła w poniedziałek cenę 51 tys. zł. Aukcja potrwa do 9 lutego. Szef rządu wystawił też książkę "Upadek Cesarstwa Rzymskiego" z autografem.

Ministra edukacji Barbara Nowacka przeznaczyła na aukcję zwiedzanie zabytkowego gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej i jego okolic oraz spotkanie i rozmowę. - Zwycięzcę aukcji zaproszę na serdeczną rozmowę przy kawie do swojego gabinetu – zapowiada ministra Nowacka. Aukcja potrwa do 9 lutego. Aktualna cena (poniedziałek rano) - 19 tys. zł.

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak wystawił na aukcji skuter Vespa Primavera z wygranej kampanii parlamentarnej 2023 roku, podczas której jeździł nim w okręgu 37 Gnieźnieńsko-Konińskim. Dla zwycięzcy przewidziano też zaproszenie do Sejmu, wspólny obiad i zwiedzanie gmachu. Cena na poniedziałkowy poranek - ponad 22 tys. zł. Aukcja trwa do 5 lutego.

Jednym z tegorocznych hitów "politycznych" aukcji na WOŚP jest propozycja Janusza Piechocińskiego. Można wylicytować wspólne grzybobranie z politykiem na Mazowszu w sezonie między sierpniem a październikiem. "Spędź przedpołudnie w urokliwym otoczeniu przyrody, zbierając grzyby w szczytnym celu!" - czytamy w opisie. Aukcja potrwa do 5 lutego, aktualna cena (poniedziałek) - prawie 10 tys. zł.

Nadal licytować można również barierkę sprzed Sejmu wystawioną na aukcji przez marszałka Szymona Hołownię. "Pierwszą rzeczą, która wydarzyła się wkrótce po wyborach 15 października 2023 r. było ich spontaniczne rozmontowanie. Tym samym Sejm otworzył się DLA i NA obywateli. Postanowiłem więc wystawić na aukcję - jako symbol czasów słusznie minionych - jedną z tych barierek. W kolorze biało-czerwonym, opatrzoną certyfikatem autentyczności, noszącą ślady użytkowania :)" - pisze marszałek i dodaje. "Ostrzegam, że barierka występuje w komplecie z obiadem w gabinecie Marszałka". Aukcja trwa do 9 lutego. W poniedziałek cena przekraczała 40 tys. zł.

