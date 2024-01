32. Finał WOŚP. Najlepsze momenty

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz kolejny, a 32. Finałowi WOŚP towarzyszyło wiele wyjątkowych chwil. Kwestowano nie tylko w Polsce, ale niemal w każdym zakątku świata. Wolontariuszy łączyły dobry humor i ogromne zaangażowanie. Wśród atrakcji tego dnia znalazły się przeciąganie liny traktorami, wokalny popis we francuskim supermarkecie i liczne aktywności sportowe. Na Kasprowym Wierchu zorganizowano zaś najwyżej położoną w Polsce zbiórkę WOŚP. Oto nasz wybór 32 momentów 32. Finału WOŚP.

Za nami 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel tegorocznej zbiórki to "Płuca po pandemii" - środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu "do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych". Finałowi towarzyszy hasło "Tu wszystko gra OK!". Po raz ósmy głównym partnerem medialnym Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest TVN Warner Bros. Discovery. Wszystkie najważniejsze wydarzenia cały dzień były transmitowane i relacjonowane na antenach TVN, TTV, TVN24 oraz w portalu tvn24.pl.

W charytatywne akcje zaangażowało się ponad 1600 sztabów, w tym 101 poza granicami kraju. W tym roku około 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze do tradycyjnych tekturowych puszek, a w internecie odbywają się setki internetowych zbiórek i aukcji.

W TVN24 GO dostępny jest 95-minutowy dokument "Fenomen" , gdzie Jurek Owsiak opowiada ponad trzydziestoletnią historię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Niedziela upłynęła pod znakiem wielu wzruszających chwil i niezwykłych inicjatyw. Przedstawiamy nasz subiektywny wybór 32. najciekawszych i najważniejszych wydarzeń dnia.

32. Finał WOŚP w TVN24

1. 3, 2, 1, start... Finał WOŚP oficjalnie rozpoczęty

Tegoroczny Finał oficjalnie ruszył o godzinie 8.25 przy dźwiękach orkiestry straży pożarnej w Nadarzynie. W chwili startu, o godzinie 8.30, licznik wskazywał 42 651 126 zł.

Jerzy Owsiak powitał wszystkich na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie postawiono namiot sztabu głównego. - Tu jest po prostu kolorowo, tu jest niebywale, tu jest wiosna, tu jest lato, tu jest bardzo gorąco - mówił szef WOŚP.

Jurek Owsiak oficjalnie rozpoczął 32. Finał WOŚP TVN24

2. Kiedyś WOŚP pomógł im i ich rodzinom, dziś oni wspierają Orkiestrę

Nierzadko wolontariuszami są osoby, którym sprzęt zakupiony przez Orkiestrę uratował zdrowie i życie lub pomógł bliskim osobom. Nie inaczej było i w tym roku.

- Byłem kiedyś w szpitalu i korzystałem ze sprzętu z naklejką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chciałbym po prostu pomóc - mówił Janek, nastoletni wolontariusz. Chłopiec rozmawiał w kolorowym studiu WOŚP z dziennikarzami TVN24 Joanną Kryńską i Łukaszem Jedlińskim. Zaapelował też do swoich koleżanek i kolegów, by również wspierali zbiórkę.

"Korzystałem ze sprzętu z naklejkami WOŚP, po prostu chcę pomóc" TVN24

Ulicami Łomży z puszką w dłoniach spacerowała kilkuletnia Oliwia. Reporterowi TVN24 Mateuszowi Grzymkowskiemu powiedziała, że to jej pierwszy raz w roli wolontariuszki. Dodała, że chciała grać z Orkiestrą, bo jej półroczna siostra zawdzięcza życie ufundowanemu przez nią sprzętowi medycznemu.

- Moja siostra miała chore serce i miała się urodzić martwa. Bez tej Orkiestry, by jej nie było. Bez tego sprzętu by nie żyła. Na szczęście jest ta Orkiestra. I teraz ja pomagam innym - wyjaśniła Oliwia. Jak dodała, jak jej siostra dorośnie, będzie ją namawiać i kiedyś będą zbierać razem.

WOŚP 2024. Sprzęt WOŚP uratował życie jej siostry, teraz ona zbiera dla innych 28.01. TVN24

3. We Francji popis wokalny w supermarkecie

W czasie Finału kreatywność potrafi zdumiewać. W jednym z supermarketów we francuskim Lille odbył się mini-koncert wspierający szczytny cel zbiórki. Wolontariuszka w tradycyjnym polskim stroju zaśpiewała piosenkę "Paroles, paroles" w polskiej wersji językowej.

Lille gra z WOŚP Bartosz / Kontakt 24

4. Przeciąganie liny... traktorami

W Wysokiem Mazowieckiem po raz czwarty zorganizowano zawody przeciągania liny traktorami. Organizatorzy - pani Paulina i pan Bogdan - mówili TVN24, że pomysł powstał pięć lat temu. - Trwamy w tym cały czas. Coraz więcej traktorów, coraz więcej uczestników - mówiła pani Paulina.

- Zawody mają sprawdzić umiejętności operatorów i siłę ciągników. Ciągniki są wcześniej ważone, żeby było uczciwie. Są podzielone na sześć kategorii. Najniższa do 6 ton, najwyższa to jest 17 ton. Chodzi o to, jak w przeciąganiu liny, który którego przeciągnie. To jest naprawdę ostra rywalizacja - opowiadał pan Bogdan.

Przeciąganie liny traktorami w czasie 32. Finału WOŚP TVN24

5. Morsowanie i podejście do bicia rekordu

Ponad pół tysiąca osób weszło wspólnie do Jeziora Zegrzyńskiego na Dzikiej Plaży w podwarszawskim Nieporęcie. Z okazji tegorocznego Finału podeszli do próby bicia rekordu w jednoczesnym morsowaniu. Według danych organizatorów na wejście do wody o temperaturze nieprzekraczającej 4 stopni Celsjusza zdecydowało się ponad 500 osób.

Choć nie jest to rekord Polski - bo w 2015 roku w Mielnie w wodach Bałtyku jednocześnie morsowało 1799 osób - to z pewnością imponujący wynik. A uczestnicy imprezy - którą poprowadził Zygmunt Chajzer - wydawali bawić się przy tym świetnie.

Nieporęt morsuje dla WOŚP. 28 stycznia 2024 TVN24.pl

6. Polskie tańce w promieniach słońca w Austin

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dotarła ponownie do słonecznego Austin w Teksasie (USA). Tam w sztabie odbyły się między innymi kolorowe tańce w tradycyjnych polskich strojach, ale także inne atrakcje dla dzieci i dorosłych, takie jak malowanie twarzy farbami.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Austin TVN24

7. Wojsko wróciło do gry

Wojsko Polskie, po kilku latach przerwy, dołączyło do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pobliżu Stadionu Narodowego powstała strefa, gdzie każdy zainteresowany mógł zobaczyć z bliska nowoczesny sprzęt wykorzystywany na misjach, a w tym transporter opancerzony Rosomak oraz odporne na miny pojazdy typu MRAP. Pojawił się tam też sprzęt saperski, symulatory dachowania, alkogogle 3D.

WOŚP 2024. Wojsko przygotowało atrakcje na błoniach Stadionu Narodowego. Relacja reportera TVN24 TVN24

Reporter TVN24 Artur Molęda rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Ćwikiem z Dowództwa Garnizonu Warszawa. - Tęskniliśmy, bo aż osiem lat nas nie było, ale teraz już jesteśmy. Nie na rozkaz, tylko dobrowolnie zgłaszamy się i występujemy jako żołnierze na WOŚP - powiedział ppłk Ćwik.

Żołnierze częstowali też tego dnia grochówką. - Grochówka jak wiadomo w wojsku jest jednym z najważniejszych elementów - żartował wojskowy.

Wojsko Polskie gra dla WOŚP TVN24

Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Strefa wojskowa przy Stadionie Narodowym | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

8. Pióro komendanta głównego policji

W pomaganie angażuje się też policja. Pełniący obowiązki komendanta głównego policji Marek Boroń, który był w WOŚP-owym namiocie, opowiadał o jego piórze, które można wylicytować.

- Licytujemy pióro komendanta głównego policji, którym ostatnio podpisywałem dokumenty - mówił. Zapytany, jakie decyzje podpisał za pomocą licytowanego pióra, odpowiedział: - Same dobre.

Komendant Główny Policji gra z WOŚP. Do wylicytowania "najwyższej jakości zestaw piśmienniczy" TVN24

9. Ogromny piernik, na nim podobizna Owsiaka

Żywe Muzeum Piernika w Toruniu przekazało do wylicytowania wyjątkowy ozdobny piernik. To duże serce z instrumentami muzycznymi, a w środku mniejsze – z podobizną Jurka Owsiaka, który obiecuje: Oj, będzie się działo!

- Myślę, że smakuje równie dobrze, co wygląda – mówiła piernikarka Aneta. - Osoba, która zostanie właścicielem tego pięknego serca, zanim spróbuje, nacieszy nim oko - dodała.

Żywe Muzeum Piernika w Toruniu gra z WOŚP. Na licytację trafił piernik z podobizną Jurka Owsiaka TVN24

10. Podwodna gra w szachy

W podpoznańskim Tarnowie Podgórnym odbył się podwodny mecz szachowy drużyn KS Korona Zakrzewo z MUKS Wieża Kórnicka Kórnik. Był to pierwszy w Polsce drużynowy mecz w szachach pod wodą. Obie drużyny wystawiły pięcioosobowe składy.

Dlaczego pod wodą? - Żeby było trudniej, a zarazem ciekawiej - mówił Jakub Zgarda, jeden z uczestników zawodów. - Szachownice są specjalne, magnetyczne. Szachy też - wyjaśniała zaś Sylwia Gać-Mytych, organizatorka wydarzenia.

Podwodne szachy Julian Zgarda

11. Anna Dymna w krakowskich Sukiennicach

Na krakowskim rynku można było spotkać aktorkę i założycielkę fundacji "Mimo Wszystko" Annę Dymną. Już od 32 lat udziela się ona dla WOŚP. Każdy, kto wrzucił dziś do jej puszki datek, otrzymał serduszko z autografem artystki.

Anna Dymna gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy TVN24

12. Hymn WOŚP z Wieży Mariackiej

W niedzielę z okna Wieży Mariackiej wybrzmiał odegrany na trąbce hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po odegraniu melodii trębacz pomachał z okna zgromadzonym na dole słuchaczom.

Hymn WOŚP wybrzmiał w Wieży Mariackiej TVN24

13. Milion złotych od Warner Bros. Discovery dla Orkiestry

Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN, przekazała na ręce Jurka Owsiaka czek o wartości miliona złotych.

- Chciałam ci bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć, że zawsze możesz na nas liczyć. Tak jak przez ostatnie lata, tak do końca świata i o jeden dzień dłużej. Cieszymy się, że możemy grać z większym rozmachem i cieszę się, że możemy przekazać ci ten czek od całej rodziny Warner Bros. Discovery. Wiemy, że idzie w najlepsze możliwe ręce. Dziękujemy - powiedziała.

Milion złotych od Warner Bros. Discovery dla Orkiestry TVN/Cezary Piwowarski

- My tym żyjemy. Orkiestra jest wyjątkowa, ale mamy też swoją fundację, włączamy się w wiele akcji, bo to jest część naszego DNA. Część DNA grupy, która stoi za wartościami - zaznaczyła.

Kasia Kieli: to show daje mi bardzo dużo energii, jest ono trochę zwariowane TVN24

14. Bieg "Policz się z cukrzycą"

Warszawski bieg "Policz się z cukrzycą" towarzyszył Finałowi WOŚP już po raz 18. Jego uczestnicy pokonali pięciokilometrową trasę. Cały dochód z biegu zostanie przeznaczony na zakup pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet z cukrzycą.

Bieg "Policz się z cukrzycą" Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Bieg "Policz się z cukrzycą" | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

15. Najwyższa zbiórka - na Kasprowym Wierchu

Na Kasprowym Wierchu w Tatrach na 1987 m n.p.m. zorganizowano najwyżej położoną w Polsce zbiórkę WOŚP. Pieniądze zbierali m.in. pracownicy Polskich Kolei Linowych (PKL). Na licytację przeznaczyli też fragment historycznej liny nośnej kolejki wożącej turystów na tę górę.

Zbiórka na Kasprowym Wierchu to najwyżej położona w Polsce kwesta WOŚP. Datki zbierał między innymi Andrzej Moskal z PKL PAP/Grzegorz Momot

Zbierający do puszki WOŚP datki Andrzej Moskal z PKL powiedział, że swoją kwestę rozpoczął rano, wsiadając do kolejki linowej na szczyt. - Datki na Orkiestrę zbieram na szczycie i choć pogoda dzisiaj nie jest narciarska, jest sporo turystów chcących wyjechać na szczyt, aby podziwiać panoramę Tatr. Turystów jest wielu i – co ważne – są bardzo hojni. Puszka szybko się zapełnia i chociaż przed południem na szczycie Kasprowego było mgliście, to po południu dotrze do nas słońce, które już przebija się nad Doliną Pięciu Stawów Polskich – powiedział Moskal.

32. Finał WOŚP na zdjęciach 32. Finał WOŚP | FOTON/PAP 32. Finał WOŚP | Marian Zubrzycki/PAP 32. Finał WOŚP | Marian Zubrzycki/PAP Pokaz wyszkolenia psów z grupy "Golden Retriever WOŚP w Poznaniu" | PAP/Jakub Kaczmarczyk Minister nauki Dariusz Wieczorek zagrał na perkusji podczas koncertu zespołu Vinders w klubie Nowa Dekadencja w Szczecinie | PAP/Marcin Bielecki Światełko do Nieba | TVN24 Światełko do Nieba | TVN24 Światełko do Nieba | TVN24 Światełko do Nieba | TVN24 Światełko do Nieba | TVN24 Światełko do Nieba | TVN24 Światełko do Nieba | TVN24 Światełko do Nieba | TVN24 Światełko do Nieba | TVN24 28 1710 dron wosp-0039 28 1710 dron wosp-0040 Milion złotych od Warner Bros. Discovery dla Orkiestry | TVN/Cezary Piwowarski W studiu telewizyjnym WOŚP | PAP Barbara Nowacka w studiu WOŚP | PAP WOŚP w Poznaniu | PAP Orkiestra wojskowa gra dla WOŚP | PAP WOŚP w Łodzi | PAP WOŚP na Kasprowym Wierchu | PAP Liczenie pieniędzy w Poznaniu | PAP WOŚP w Poznaniu | PAP Opole, akcja "Fryzjerzy dla WOŚP" | PAP W studiu telewizyjnym WOŚP | PAP Rzeszów, liczenie pieniędzy | PAP Błonia Stadionu Narodowego | PAP Rzeszów, liczenie pieniędzy | PAP Koncert zespołu Golden Life | PAP Koncert zespołu Golden Life | PAP Konferencja WOŚP | Michał Kwaśniewski/WOŚP MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 Podwodne szachy | Julian Zgarda WOŚP 2024. Nieporęt morsuje | Adam Michejda / TVN Gramy z WOŚP w Tajlandii | Magdalena W dwóch puszkach było łącznie 100 tysięcy złotych, to datek jednej osoby | Kraków.pl Psie gwiazdy 32. Finału WOŚP | TVN24 32. Finał WOŚP | MAKS MALOTA/WOŚP 32. Finał WOŚP | Damian Mekal/WOŚP 32. Finał WOŚP | Marcin Zieliński/WOŚP 32. Finał WOŚP | Kasper Kedzierski/WOŚP 32. Finał WOŚP | Dominik Malik/WOŚP 32. Finał WOŚP | Basia Krasuska/WOŚP 32. Finał WOŚP | Basia Krasuska/WOŚP 32. Finał WOŚP | Marcin Michon/WOŚP 32. Finał WOŚP | Pawel KrUPeK Krupka/WOŚP 32. Finał WOŚP | Pawel KrUPeK Krupka/WOŚP 32. Finał WOŚP | Marcin Michon/WOŚP 32. Finał WOŚP | Pawel KrUPeK Krupka/WOŚP 32. Finał WOŚP | Basia Krasuska/WOŚP 32. Finał WOŚP | Marcin Michon/WOŚP 32. Finał WOŚP | Pawel KrUPeK Krupka/WOŚP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP - Łódź | PAP 32. Finał WOŚP - Łódź | PAP 32. Finał WOŚP - Łódź | PAP 32. Finał WOŚP - Łódź | PAP 32. Finał WOŚP - Łódź | PAP 32. Finał WOŚP - Łódź | PAP 32. Finał WOŚP - Łódź | PAP 32. Finał WOŚP | PAP 32. Finał WOŚP | PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | TVN24 32. Finał WOŚP | TVN24 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | Leszek Szymański/PAP 32. Finał WOŚP | TVN24 32. Finał WOŚP | TVN24 32. Finał WOŚP | TVN24 32. Finał WOŚP | TVN24 32. Finał WOŚP | TVN24 32. Finał WOŚP | TVN24 32. Finał WOŚP | Albert Zawada/PAP 32. Finał WOŚP | FOTON/PAP 32. Finał WOŚP | FOTON/PAP 32. Finał WOŚP | Marian Zubrzycki/PAP 32. Finał WOŚP | Marian Zubrzycki/PAP Pokaz wyszkolenia psów z grupy "Golden Retriever WOŚP w Poznaniu" | PAP/Jakub Kaczmarczyk Minister nauki Dariusz Wieczorek zagrał na perkusji podczas koncertu zespołu Vinders w klubie Nowa Dekadencja w Szczecinie | PAP/Marcin Bielecki Światełko do Nieba | TVN24

16. Bajkowy spacer ze sztabu w przedszkolu

Szczeciński sztab, który powstał przy przedszkolu "TAK", zorganizował między innymi spacer na dystansie 3 km. Jego uczestnicy byli przebrani za postacie z bajek. Następnie spacerowicze uformowali wielkie serce, które widać na nagraniu z drona.

Sztab WOŚP w Przedszkolu "TAK" TVN24

17. MotoOrkiestra znów pomagała

Już po raz 20. razem z WOŚP zagrała MotoOrkiestra. Na terenie autodromu na warszawskim Bemowie odbyły się m.in. licytacje przejazdów z najszybszymi kierowcami w Polsce oraz wyjątkowych gadżetów związanych z motoryzacją.

Jak mówił Patryk Mikiciuk z TVN Turbo, w czasie imprezy udało się sprzedać felgę Kajetana Kajetanowicza, który wygrał w tym roku mistrzostwa świata w WRC2 Challenger. - Jedna z felg, która dowoziła go do tego tytułu, została sprzedana za prawie 12 tysięcy złotych - dodał.

MotoOrkiestra gra na Bemowie MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24 MotoOrkiestra gra na Bemowie | TVN24

18. Tureckie stoisko w Krakowie. "Tyle ludzi nam pomogło i dzisiaj my chcemy pomóc"

WOŚP to nie tylko sztaby za granicą, ale - jak się okazuje - także pierwiastek zagraniczny w Polsce. W Krakowie na Placu Wolnica społeczność turecka przygotowała wyjątkowe stanowisko z tureckimi słodkościami, z których cały dochód ze sprzedaży zasili skarbonkę WOŚP.

- Przygotowaliśmy tureckie specjały: baklawę, lokum i wypieki domowe, które przygotowali nasi przyjaciele. Jesteśmy tutaj cały dzień i czekamy na was - zachęcał Gedis Alan.

Jak tłumaczyli Turcy, to co wpłynęło na ich zaangażowanie się w WOŚP, to pomoc ze strony Polaków i Orkiestry dla ofiar zeszłorocznego trzęsienia ziemi w Turcji. - To jest taka dla nas straszna rocznica, ale też piękna, bo tyle ludzi nam pomogło i dzisiaj my chcemy pomóc WOŚP-owi i Polakom - mówiła Linda Alan.

Turcja dla WOŚP w Krakowie 28.01. TVN24

19. Darczyńca wrzucił do puszek 100 tysięcy złotych

Do dwóch puszek na Rynku w Krakowie ktoś wrzucił 100 tysięcy złotych. Poinformował o tym na konferencji osobiście Jurek Owsiak.

- Ten pan podszedł do wolontariuszek, które były na Rynku z golden retrieverami, psami zaangażowanymi w akcję WOŚP. Powiedział, że zbierał pieniądze przez trzy lata, aby uzbierać okrągłą sumę. Zaczął wkładać po stówkach do jednej puszki. Pieniądze nie zmieściły się, więc potrzebna była druga puszka - poinformowała szefowa krakowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) Edyta Biel.

Po przeliczeniu w sztabie WOŚP okazało się, że w jednej puszcze było 23 tys. 998 zł i 46 groszy, a w drugiej - 76 tys. 367 zł, 52 gr.

Wieczorem w internecie pojawiło się nagranie, na którym znany youtuber ujawnił, że to on przebrał się za starszego mężczyznę i wręczył 100 tysięcy złotych wolontariuszom.

Rozwiń

20. Tablica upamiętniająca Adamowicza oklejona serduszkami

Tablica poświęcona Pawłowi Adamowiczowi w Gdańsku oklejona została serduszkami WOŚP. Żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, Magdalena Adamowicz, opublikowała na platformie X fotografię tablicy i napisała: "Jesteście najcudowniejszymi ludźmi na świecie".

Rozwiń

Do zamachu na Pawła Adamowicza doszło w 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na starym mieście w Gdańsku. Prezydent został ugodzony nożem, zmarł dzień później w szpitalu.

21. Pierwszy stab w Egipcie i koncert Blue Café

W restauracji Hakuna Matata powstał pierwszy sztab Orkiestry w Egipcie. W niedzielę odbył się tam koncert Blue Café oraz Marii Torres.

"Chcemy pokazać, że pierwszy sztab w Egipcie poprzez naszych wspaniałych Gości jest ważną cegiełką tego wspaniałego, wspólnego celu jakim jest pomoc dzieciom i dorosłym na rzecz walki z płucami po pandemii" - czytamy na profilu restauracji na Facebooku.

Sztab WOŚP w Egipcie TVN24

22. Maraton zumby

W Krakowie odbyła się WOŚP-owa akcja dla lubiących spędzać aktywnie czas - zorganizowano maraton zumby. Jak mówili organizatorzy wydarzenia, "zumba to połączenie tańca i fitnessu zainspirowane rytmami latynoskimi, ale przede wszystkim świetna zabawa".

Wziąć udział w zabawie mógł każdy niezależnie od wieku.

Maraton zumby w Krakowie TVN24

23. "Ściana ogromnych serc" w Sosnowcu

W Sosnowcu w technikum budowlanym powstała "ściana miłości, ściana ogromnych serc, gorących serc WOŚP-owych".

Szefowa sztabu wyjaśniała, że ścianę w kształcie serca zbudowano z ekologicznym materiałów. Dodała, że uczniowie szkoły przez dwa tygodnie budowali z tych elementów muzyczne instrumenty do instalacji.

Sztab WOŚP w Sosnowcu TVN24

24. Wielka szarża w Łodzi

W Łodzi jednym z głównych punktów programu tegorocznego finału WOŚP była wielka szarża, czyli parada na ul. Piotrkowskiej kilkudziesięciu jeźdźców, powozów i zaprzęgów konnych.

Szereg atrakcji zaplanowano też w łódzkiej Manufakturze - m.in. fotobudkę, animacje pod okiem Łódzkich Skrzatów i Mandorii, pokazy tancerzy czy spotkanie z kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem.

Wielka szarża w Łodzi na 32. Finał WOŚP PAP/Marian Zubrzycki

25. Rekord grupowego poloneza

Sztab Tarnowo Podgórne przygotował wyjątkową atrakcję - grupowe tańczenie poloneza. Do współpracy zaproszono także 49 innych sztabów, a celem jest pobicie rekordu w grupowym polonezie. Czy się to uda, będzie wiadomo dopiero za kilka dni, kiedy spłyną wszystkie zgłoszenia i inne dowody dokumentujące, że zdołano pobić rekord.

Co ciekawe, w ubiegłym roku udało się tam pobić rekord w grupowym tańczeniu Macareny.

Grupowy polonez przy Pałacu w Jankowicach TVN24

26. Tatuaż na bananie

W Poznaniu można było zrobić tatuaż na bananie.

Tatuaż na bananie. Taka okazja tylko w czasie 32. Finału WOŚP PAP/Jakub Kaczmarczyk

W Poznaniu można zrobić tatuaż na bananie PAP/Jakub Kaczmarczyk

27. Finał na 84. piętrze wieżowca

Magda Ewelt ze sztabu w Tajlandii opowiedziała TVN24, jak wyglądały przygotowania do 32. Finału WOŚP w tym kraju. - Jak zawsze super, gramy z gorącymi sercami, z tłumem ludzi, z mnóstwem gadżetów - powiedziała Ewelt.

Jak brzmi "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" po tajsku? TVN24

Szefowa tajlandzkiego sztabu Karina Kowalik połączyła się z TVN24 z 84. piętra Baiyoke Sky Hotel w Bangkoku. Przekazała, że w tym miejscu zakończy się dzień z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Tajlandii, ponieważ tam właśnie odbędzie się lokalne Światełko do Nieba. - Bangkok w tym czasie będzie przepięknie rozświetlony, a my dodamy do tego nasze symboliczne małe światełka - zapowiedziała Kowalik.

Karina Kowalik o 32. Finale WOŚP w Tajlandii TVN24

28. Wyjątkowe "wiosło" pomalowane przez Chwalisza

Szymon Chwalisz, malarz, grafik, artysta - tradycyjnie już - przekazał na Wielką Orkiestrę Pomocy ręcznie malowaną gitarę. Jak wyjaśniał, to gitara dwugryfowa elektryczno-basowa.

Znalazły się na niej portrety gości festiwalu Pol'and'Rock oraz słoneczniki, którymi artysta się inspirował.

- Z przodu Martyna Wojciechowska, Igor Herbut, Jan Borysewicz, Kwiat Jabłoni i Monika Brodka. A z tyłu mamy: Krzysiek Zalewski, Janusz Panasewicz - wyliczał niektórych muzyków.

Wyjątkowa gitara pomalowane przez Szymona Chwalisza TVN24

29. Popisy uroczych czworonogów

Na poznańskich ulicach pojawiły się licznie golden retrievery i ich właściciele. Odbył się pokaz wyszkolenia psów z grupy "Golden Retriever WOŚP w Poznaniu" oraz wiele licytacji.

Chętnych do pogłaskania czworonogów nie brakowało.

Pokaz wyszkolenia psów z grupy "Golden Retriever WOŚP w Poznaniu" PAP/Jakub Kaczmarczyk

Popisy czworonogów w Poznaniu PAP/Jakub Kaczmarczyk

30. Przyszły astronauta razem z WOŚP

Razem z WOŚP grał też drugi w historii Polak, który poleci w kosmos - dr Sławosz Uznański.

Opowiadał o przygotowanej przez siebie aukcji. - Zwycięzcę aukcji będę oprowadzał po Centrum Szkolenia Astronautów. Osoba, która do mnie dołączy, będzie mogła zobaczyć, jak prawdziwi astronauci trenują na prawdziwym sprzęcie – przekazał.

Sławosz Uznański na 32. Finale WOŚP TVN24

31. Światełko do nieba

Światełko do Nieba było kulminacyjnym momentem 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odliczanie do startu rozpoczął szef WOŚP Jurek Owsiak, któremu na scenie towarzyszyli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN oraz minister sportu Sławomir Nitras.

Na scenie odbył się pokaz przy udziale muzyki i świateł, a także popis taneczny.

Światełko do Nieba TVN24

32. Kwota deklarowana na koniec 32. Finału WOŚP

Tuż przed godziną 23 na liczniku Orkiestry było ponad 155,6 mln złotych. To już przebiło wynik wszystkich dotychczasowych deklarowanych kwot ogłoszonych w czasie poprzednich finałów. Przed 23.30, kiedy oficjalnie zamknięto imprezę, deklarowana kwota wyniosła 175 426 813 złotych.

