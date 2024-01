Nowy pododdział pulmunologiczny liczy na sprzęt. "To dla nas gwiazdka z nieba"

czytaj dalej

Ten reportaż powinien stać się przyczyną dla rządzących do poważnego zastanowienia się, czy w ogóle CBA powinno w Polsce funkcjonować – powiedział prokurator Dariusz Korneluk ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia po publikacji reportażu "Superwizjera" Macieja Dudy i Łukasza Rucińskiego "Pokuta agenta Tomka". Bogusław Seredyński, były prezes Wydawnictw Naukowo-Technicznych, w przejmujących słowach opowiadał, co w wyniku działań CBA przeżył on i jego bliscy. - Moje życie zostało totalnie zniszczone i nie wiem do dzisiaj dlaczego - powiedział.