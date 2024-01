Spotkania z gwiazdami, gadżety z autografami i kąpiel w przeręblu. Aukcje WOŚP dla fanów kinematografii

W internecie cały czas trwają zbiórki w ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Włączają się w nie między innymi osoby i instytucje związane ze światem filmu. Niektóre z aukcji osiągnęły już naprawdę zawrotne sumy. Wśród najchętniej licytowanych jest m.in. dzień na planie z Piotrem Trojanem, plakat z filmu "Zielona granica" z autografami twórców czy ziemniaczana wieczerza i kąpiel w przeręblu z obsadą serialu "1670".

Wsparcie WOŚP przez artystów nie ogranicza się jedynie do występów podczas Finału. Nigdy nie brakuje im pomysłów, jak dorzucić swoją cegiełkę, by wesprzeć wyznaczony w danym roku cel. A lista ich propozycji z każdym kolejnym dniem jest coraz dłuższa. Wszystko to po to, by zebrać jak najwięcej pieniędzy na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Przedwojenna walizka pełna filmów

Aukcja z gadżetami przekazanymi przez Wojciecha Smarzowskiego z pewnością ucieszy fanów reżysera. Przedmiotem do wylicytowania jest bowiem przedwojenna, tekturowa walizka, pochodząca z jego kolekcji. Co więcej, została po brzegi wypełniona płytami z całą filmografią artysty. Co ciekawe, wśród nich znalazły się dwie pirackie płyty. Na jednej z nich nagrany został film "Małżowina" z 1998 roku, wyprodukowany przez Teatr Telewizji. Nigdy nie ukazał się na żadnym nośniku. Drugi to natomiast chińskie wydanie filmu "Róża" z 2011.

Zegarek serialowego "Zmiennika"

Na aukcjach WOŚP nie lada gratka czeka też miłośników serialu Stanisława Barei "Zmiennicy". Mieczysław Hryniewicz, który w produkcji wcielił się w postać taksówkarza Jacka Żytkiewicza, z licytującymi postanowił podzielić się swoim prywatnym zegarkiem, który towarzyszył mu podczas kręcenia wszystkich odcinków.

To zegarek radzieckiej marki Zaria. Jest w pełni sprawny, z oryginalnym paskiem. - Bardzo dobrze działa. Zegarmistrz, jak dowiedział się, że to na Orkiestrę, ładnie go wyczyścił - tłumaczy.

Oprócz zegarka, aktor przekazał też swoją przepustkę telewizyjną z 1986 roku z okresu kręcenia serialu oraz reprodukcję pamiętnej koszulki, którą nosił grany przez niego bohater.

Dzień na planie z Piotrem Trojanem

- Piszę swój scenariusz, w tym roku pewnie ruszymy ze zdjęciami - powiedział. Dodał, że dla zwycięzcy licytacji napisze w scenariuszu osobną rolę. - Myślę, że zrobimy sobie miły dzień, gdzie wygrana osoba będzie mogła zobaczyć, jak to wygląda, ale też będziemy mogli spędzić razem czas, bo to naprawdę o to chodzi - podkreślił.

Jak zdradził, film nad którym pracuje, ma dotyczyć chłopaka, aspirującego do zostania kulturystą. Dodał przy tym, że sam startował kiedyś w zawodach kulturystycznych, zajmując w nich ostatnie miejsce. Mimo niepowodzenia zakochał się w tej dyscyplinie.

Uroczyste premiery, bankiety i kąpiel w przeręblu

Spotkanie z Piotrem Trojanem to jednak niejedyna aukcja WOŚP, której zwycięzca spotka się z przedstawicielem świata filmu. Joanna Kulig, która niedawno została członkinią Amerykańskiej Akademii Filmowej, zaprasza na uroczystą Polską premierę filmu "Kobieta z...", w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, w którym aktorka zagrała jedną z ról.

Na premierę do warszawskiego kina Kinogram zaprasza też dystrybutor filmu Kino Świat. Seans "Dziewczyny influencera", która na ekrany kin wejdzie 2 lutego, będzie można obejrzeć wraz aktorami, m.in. z Kariną Rezner, Olgą Kalicką, Joanną Koroniewską-Dowbor, Mateuszem Banasiukiem czy Kamilem Wodką.

Po napisach końcowych gwiazdy filmu zaproszą zwycięzcę licytacji na kameralne after party do jednego z barów w Fabryce Norblina, gdzie chętnie opowiedzą o swoich doświadczeniach z realizacji filmu i życiu w blasku fleszy.

Inną WOŚP-ową propozycją tego samego dystrybutora jest aukcja, na której do wygrania jest zaproszenie na kwietniową premierę filmu "Czerwone maki", o słynnej i zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Wydarzenie odbędzie się z udziałem gwiazd filmu, jego ekipy i gości ze świata kultury. Zwycięzca licytacji będzie miał możliwość zrobienia sobie zdjęć z gwiazdami filmu na czerwonym dywanie, a po projekcji odbędzie się bankiet.

Niezapomniane wspomnienia z pewnością dostarczy komuś też kolacja z reżyserką Kingą Dębską. Twórczyni takich filmów jak "Moje córki krowy" i "Zupa nic" zaprosi jednego szczęśliwca na wspólny posiłek w chińskiej restauracji Pańska 85, specjalizującej się w kaczce po pekińsku czy też smakach seczuańskiej kuchni z XI’an.

O krok dalej od wszystkich poszła obsada serialu "1670" z Bartłomiejem Topą i Katarzyną Herman na czele, która w ramach aukcji zaproponowała wspólną ziemniaczaną wieczerzę z aktorami, a tuż po niej kąpiel w przeręblu. Miejscem realizacji ma być Pałac Mała Wieś w Małej Wsi pod Grójcem. Z osobliwych atrakcji będzie można skorzystać jedynie do "pierwszego dnia wiosny".

Uczta dla ucha od kompozytorów filmowych

W serwisie Allegro znajdzie się też coś dla miłośników filmów i melomanów w jednym. Na wylicytowanie czekają płyty z muzyką z filmu "Uśmiech losu", wyreżyserowanego przez Andrzeja Jakimowskiego oraz nowej ekranizacji "Znachora", Michała Gazdy.

Ścieżkę do pierwszego z nich stworzyła izraelska kompozytorka Noa Margalit, obecnie mieszkająca w Londynie. Jeszcze większa gratka dla kolekcjonerów to niewątpliwie soundtrack do "Znachora", skomponowany przez Pawła Lucewicza. Specjalnie wyselekcjonowane przez samego kompozytora utwory zostały bowiem nagrane na jedynej w swoim rodzaju, złotej płycie, opatrzonej numerem 001. Co więcej, jedna z kompozycji to utwór nigdy wcześniej niepublikowany. Do płyty dołączono również oprawiony w ramkę, odręczny zapis fragmentu utworu na pięciolinii, wraz z zapiskami, uwagami i z autografem kompozytora.

Filmowe pamiątki, które uatrakcyjnią wnętrze

Nie zabraknie również czegoś dla najmłodszych miłośników filmu oraz ich sentymentalnych rodziców i dziadków. Na licytację trafiły bowiem kadry z doskonale znanego wszystkim filmu rysunkowego "Reksio" w reżyserii Lechosława Marszałka. Ich tło namalowano na papierze w technice tempery. Na nie nałożona została folia animacyjna, na której znalazł się tytułowy bohater i inne postaci. Całość została oprawiona w ramki i opatrzona podpisem Jurka Owsiaka.

Na poczet celów WOŚP zostały przekazane przez reżyserkę Halinę Filek-Marszałek, założycielkę i fundatorkę Fundacji Heleny i Lechosława Marszałków Reksio.

Na ścianie kogoś, kto złoży najlepszą ofertę, będzie mógł zawisnąć również obraz, który został namalowany na potrzeby kasowego filmu "Chłopi". Produkcja w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana była w Polsce jednym z najchętniej oglądanych filmów ubiegłego roku.

Na aukcję WOŚP twórcy filmu przekazali obraz namalowany do jednej ze scen przez Julię Spivakovą. Referencją do jego powstania stał się obraz namalowany przez Stanisława Kamockiego w 1910 roku, zatytułowany "Stary kościół w Zakopanem".

Do powieszenia w domu nadadzą się też plakaty z filmu "Zielona granica" i "Fenomen". Na pierwszym z nich swoje autografy złożyła reżyserka Agnieszka Holland oraz aktorzy grający w produkcji, na drugim zaś Jurek Owsiak oraz sam autor - Andrzej Pągowski.

