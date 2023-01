Kwestujące czworonogi, strefa Gitarowego Rekordu Świata i dwie muzyczne sceny. 31. Finał WOŚP we Wrocławiu

Moc atrakcji

Fani gitarowych brzmień na pewno chętnie zajrzą do Muzycznej Strefy Gitarowego Rekordu Świata, gdzie otrzymać będą mogli gadżety Gitarowego Rekordu Świata 2023. Ten odbędzie się tradycyjnie 1 maja, ale zanim to nastąpi, chętni będą mogli sami wystąpić na scenie i zostać gwiazdą wrocławskiego Finału WOŚP.

Koncerty z okazji 31. Finału WOŚP we Wrocławiu

Skoro przy muzyce jesteśmy, to pierwsze dźwięki wybrzmią już w piątek o godzinie 19 w Starym Klasztorze. Salę Witrażową przejmą młode, wrocławskie bandy rockowe Hollow Sign, Overdose, Pink Ritual i Hipnotyk. W sobotę o tej samej godzinie koncertowanie kontynuować będą The Breslauers, Kołdra, Luiza Kalita oraz Under the Shower. Tego samego dnia równolegle w Sali Gotyckiej zagrają najlepsi shantymani: Orkiestra Samanta, Za horyzontem, Jan i Klan, W stronę portu, Znienacka Project, Krzykaśki, a także Banana Boat.