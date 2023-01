WOŚP 2023 w TVN24 i tvn24.pl. Stwórz z nami interaktywną Wielką Mapę Orkiestrowych Serc

czytaj dalej

Kolumbo, podwodny wulkan na Morzu Egejskim, może szykować się do kolejnej erupcji. Naukowcy odkryli nieznaną do tej pory podziemną komorę, która powoli napełnia się magmą. Chociaż do wybuchu jeszcze daleko, badacze przypominają o kluczowej roli monitoringu aktywności wulkanicznej. Wulkan znajduje się zaledwie siedem kilometrów od wybrzeży uwielbianej przez turystów wyspy Santoryn, należącej do Grecji.