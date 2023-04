Ponad 240 milionów złotych zebranych na walkę z sepsą. Co planuje kupić WOŚP?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zamierza kupić urządzenia do szybkiej diagnozy sepsy dla około 200 pracowni bakteriologicznych za środki zebrane podczas 31. Finału - powiedział w piątek w TVN24 prezes WOŚP Jurek Owsiak. Mówił także o zakupionym sprzęcie dla okulistyki dziecięcej, która była tematem zeszłorocznej zbiórki.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w czasie 31. Finału 243 259 387,25 złotych. To najwyższy wynik w historii WOŚP. Tegoroczna Orkiestra grała pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie", na rzecz walki z sepsą.

Prezes WOŚP Jurek Owsiak mówił w piątek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że pierwsze zakupy z zebranych środków planowane są na koniec maja. Przekazał, że "są trzy typy urządzeń do tego, żeby zdiagnozować sepsę w ciągu kilku godzin". - Dzisiaj diagnozuje się ją często trzy dni. Każda godzina to jest osiem procent mniej szans na wyzdrowienie - zaznaczył.

- Te urządzenia, które chcemy kupić, trzy systemy, szybko diagnozują i podają odpowiedni antybiotyk - mówił. Dodał, że urządzenia powinny trafić do "pracowni bakteriologicznych". - Jeżeli nie ma takiej pracowni w szpitalu, to my takiego sprzętu nie kupujemy - zaznaczył. - Na początku, według naszych ekspertów, były chyba 82 miejsca. Teraz mamy ich około 200 w całej Polsce. Prawie 98 procent tych szpitali ten sprzęt dostanie, bo on jest bardzo ważny - powiedział szef Fundacji.

Owsiak przypomniał, że sepsa jest przyczyną 20 procent zgonów na całym świecie.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tort z motywem WOŚP w polskokatolickiej parafii Dobrego Pasterza w Elblągu | TVN24 Słodką figurkę Jerzego Owsiaka i słodki obraz można wylicytować w ramach 31. edycji WOŚP | Aukcje WOŚP Finał WOŚP w Łomży odbywa się w Hali Kultury | TVN24 Kaja Lenart jest z WOŚP od dziecka | TVN24 W biegu "Policz się z cukrzycą" wystartowała drużyna TVN24 | TVN24 Anna Dymna kwestuje w ramach WOŚP w Sukiennicach | TVN24 Finał WOŚP 2023 Wrocław | Sztab WOŚP ZHP Wrocław Finał WOŚP 2023 we Wrocławiu | Grzegorz Rajter/Finał WOŚP we Wrocławiu Finał WOŚP 2023 Wrocław | Sztab WOŚP ZHP Wrocław 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się 29 stycznia | Lukasz Widziszowski/WOŚP 31. Finał WOŚP | fot. Łukasz Widziszowski / WOŚP Studio WOŚP | TVN24 Sztab WOŚP w Houston | fot. Sztab WOŚP w Houston / WOŚP WOŚP Szczecin | TVN24 31. Finał WOŚP | Pawel Krupka/WOŚP Jerzy Owsiak | TVN24 31. Finał WOŚP | TVN24

Owsiak o zakupie sprzętu dla okulistyki dziecięcej

Na antenie TVN24 mówił także o zakupach sprzętu medycznego dla okulistyki dziecięcej ze środków zebranych podczas ubiegłorocznego 30. Finału WOŚP. Była to kwota 224 376 706 zł. - Jest bardzo ważne, żeby dzieci były jak najszybciej diagnozowane. Teraz kupowaliśmy sprzęt, który najczęściej ludzie, którzy mają kłopoty ze wzrokiem, spotykają, kiedy jest ten wzrok badany - mówił Owsiak.

Poinformował, że nowoczesny sprzęt trafi do 75 placówek zdrowia w 56 miastach. Jak mówił, to między innymi synoptofory, autorefraktometry ręczne. Dodał, że po raz pierwszy został także kupiony symulator dla okulistów do nauki przeprowadzania operacji.

Jak powiedział Owsiak, na jesieni symulator zostanie ustawiony w Centrum Zdrowia Dziecka.

Jurek Owsiak i dr Ryszard Schnepf w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

