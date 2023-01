Pokażą sprzęt bojowy, zaśpiewa Majka Jeżowska. WOŚP 2023 Rzeszów

Strefa dla dzieci, pokazy wyszkolenia psów i sprzętu bojowego, do tego rajd rowerowy oraz stoiska morsów i motocyklistów. Na scenie m.in. Majka Jeżowska i Margaret, a w ramach światełka do nieba pokaz laserowy przygotowany przez finalistów piątej edycji programu Mam Talent. To wszystko w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 29 stycznia na rzeszowskim Rynku. Na ulicach tego dnia kwestować będzie 180 wolontariuszy.

Niezwykli wolontariusze: pięciolatka, 3,5-miesięczna pomocnica i wolontariusz kwestujący, by spełnić życzenie zmarłej koleżanki

Najmłodszą zarejestrowaną w sztabie MDK wolontariuszką jest pięcioletnia dziewczynka. - W zeszłym roku nie udało się dostać do sztabu, w tym roku rodzice systematycznie sprawdzali termin rejestracji, aby nie przegapić tego momentu. To bardzo wrażliwa i empatyczna dziewczynka, bardzo chciała kwestować - opowiada pani Magda.

Jest też wolontariusz, który kwestuje, aby w ten sposób spełnić życzenie swojej zmarłej koleżanki. - Przez wiele lat namawiała go do udziału w WOŚP, ale dopiero po jej śmierci zdecydował się to zrobić. Dzisiaj jest pierwszą osobą, która zgłasza się do naszego sztabu, pierwszy zakłada eskarbonkę (wirtualna puszka WOŚP - red.), jako pierwszy zgłosił też w tym roku chęć ustawienia u siebie w firmie puszki stacjonarnej - opowiada Sierżęga. I dodaje: - Jak widać, ekipę na prawdę mamy niezwykłą.