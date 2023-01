Prace Zdzisława Beksińskiego na aukcjach WOŚP. "Staramy się wypełniać jego testament"

Na aukcji portret żony Beksińskiego

- Fotografia artystyczna zajmuje szczególne miejsce w dorobku Zdzisława Beksińskiego. To właśnie w tej dziedzinie swojej artystycznej działalności Beksiński zaczął odnosić sukcesy w latach pięćdziesiątych, a dorobek fotograficzny szereguje go w gronie najwybitniejszych polskich artystów-fotografików - podkreśla Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.

Rysunek z "ostatniej fazy dorobku Beksińskiego"

Obie aukcje potrwają do 12 lutego. - Dzieła Zdzisława Beksińskiego sprzedają się za rekordowe kwoty. W ubiegłym roku za grafikę sanockiego artysty zwycięzca aukcji zapłacił prawie 10 tysięcy złotych. Dyrektorowi muzeum dziękujemy za wsparcie, a wszystkich chętnych zachęcamy do licytowania i wspierania Orkiestry - mówi Wacław Borowy z sanockiego sztabu WOŚP.

Muzeum gra z WOŚP po raz kolejny. Dyrektor: kontynuujemy testament mistrza

Muzeum Historyczne w Sanoku od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Wynika to choćby z tego, że sam Zdzisław Beksiński aktywnie wspierał WOŚP, choć mało kto o tym wie. Artysta był zaangażowany we wszelkie formy działalności charytatywnej, ale nigdy się z tym nie afiszował, pomagał po cichu. My jako realizator testamentu Beksińskiego staramy się kontynuować te tradycje i wypełniać jego testament, dlatego od lat wspieramy Orkiestrę. To bardzo szczytna idea, warta wsparcia i jak tylko będzie możliwość, nadal będziemy będziemy to robić - zapewnił Serafin w rozmowie z portalem tvn24.pl.